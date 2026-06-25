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Venezuela'daki çifte depremde can kaybı 164'e yükseldi

Venezuela'daki çifte depremde can kaybı 164'e yükseldi Haber Videosunu İzle
Venezuela'daki çifte depremde can kaybı 164'e yükseldi
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Venezuela'da 39 saniye arayla meydana gelen 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki depremlerde can kaybı 164'e, yaralı sayısı ise 900'ün üzerine çıktı. Ülke genelinde OHAL ilan edilirken, çöken binaların enkazında arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Yetkililer, artçı sarsıntılar nedeniyle vatandaşları hasarlı yapılardan uzak durmaları konusunda uyardı.

  • Venezuela'da 39 saniye arayla meydana gelen 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki depremlerde can kaybı 164'e, yaralı sayısı 900'ün üzerine çıktı.
  • Depremlerin ardından Venezuela genelinde olağanüstü hal ilan edildi.
  • ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya yardım etmeye hazır olduklarını açıkladı.

Venezuela'da 39 saniye arayla meydana gelen 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki depremlerin ardından bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Son açıklamaya göre hayatını kaybedenlerin sayısı 164'e, yaralı sayısı ise 900'ün üzerine çıktı. Ülkede olağanüstü hal ilan edilirken, arama-kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

CAN KAYBI 164'E YÜKSELDİ

Güney Amerika ülkesi Venezuela, son yılların en yıkıcı sismik felaketlerinden biriyle mücadele ediyor. Ülkede yalnızca 39 saniye arayla meydana gelen 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki iki deprem, geniş bir bölgede büyük yıkıma neden oldu.

Yetkililerin paylaştığı son bilgilere göre depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 164'e yükselirken, yaralı sayısı 900'ü aştı. Enkaz altında kalanlara ulaşmak için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

OHAL İLAN EDİLDİ

Depremlerin ardından Venezuela genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Başkent Karakas başta olmak üzere birçok kentte binalar çöktü, yollar hasar gördü ve altyapıda ciddi tahribat meydana geldi.

Simón Bolívar Uluslararası Havalimanı'nda oluşan ağır hasar nedeniyle uçuşlar ikinci bir emre kadar durduruldu. Hasar tespit çalışmaları sürerken, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça riskli binalara girmemeleri istendi.

OASIS BİNASI YERLE BİR OLDU

Depremin en ağır hissedildiği bölgelerden biri olan La Guaira eyaletindeki Playa Grande'de bulunan Edificio Oasis isimli apartman tamamen çöktü.

Bölgeden paylaşılan görüntülerde binanın moloz yığınına döndüğü, enkazdan yükselen çığlıkların ise felaketin boyutunu gözler önüne serdiği görüldü. Arama-kurtarma ekipleri enkaz altında kalanlara ulaşabilmek için zamana karşı yarışıyor.

TRUMP'TAN YARDIM MESAJI

ABD Başkanı Donald Trump da depremler sonrası yaptığı açıklamada, Venezuela'ya yardım etmeye hazır olduklarını belirtti. Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Ciddi sayıda can kaybı var. Hükümetimizin tüm kurumlarına hızlıca harekete geçmeye hazır olmaları için talimat verdim. Yeni ve harika dostlarımızın yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

Depremlerin ardından bölgede çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi. Yetkililer, hasarlı yapılardan uzak durulması konusunda uyarılarını yinelerken, can kaybının artabileceği endişesiyle arama-kurtarma çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğü bildirildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHakimbey:

Allah yardımcıları olsun

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