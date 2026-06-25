Ganalı şamandan olay itiraf: Yanlışlıkla Türkiye'ye büyü yaptım

2026 Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımı'nın yaşadığı şanssızlıkların ardından dikkat çeken bir açıklama geldi. Ganalı şaman Nana Kwaku Bonsam, yaptığı ritüelin yanlışlıkla Türkiye Milli Takımı'nı etkilediğini öne sürdü.

"HER ŞEY BÜYÜK BİR KAZA SONUCU OLDU"

Bonsam, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Açıkçası her şey büyük bir kaza sonucu oldu; 2026 Dünya Kupası'nda bizim Gana'nın grubundaki rakibimizi kilitlemek için özel bir tılsım hazırlamıştım. Fakat o sırada çırağım haritayı kaydırınca, ritüelin tüm enerjisi yön değiştirip yanlışlıkla Türkiye'nin üzerine gitmiş."

"KAÇAN GOLLERİ GÖRÜNCE EYVAH DEDİM"

Ganalı şaman, Türkiye'nin maçlarında yaşadığı şanssızlıkları izledikten sonra durumu fark ettiğini söyledi. Bonsam, "Son maçlarınızı izlerken o kaçan golleri ve yaşanan şanssızlıkları görünce 'Eyvah, ben ne yaptım!' dedim." ifadelerini kullandı.

TÜRK HALKINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Nana Kwaku Bonsam, niyetinin Türkiye olmadığını belirterek Türk halkından özür diledi. Şaman, "Türk halkından çok özür diliyorum, niyetim kesinlikle siz değildiniz; şu an büyüyü tamamen bozmak ve durumu telafi etmek için panzehir tılsımı üzerinde çalışıyorum." dedi.