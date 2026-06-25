Ankara'da Feci Kaza: Otobüs Kaldırımdaki Askeri Ezdi, Sürücü Tutuklandı

ANKARA'da, belediye otobüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı ve kaldırımdaki yayanın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, önceki gün öğle saatlerinde, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Aynı yönde ilerleyen A.Ö. idaresindeki 06 GAF 410 plakalı EGO otobüsü ile Ömer Karatay (25) kontrolündeki 06 BG 0864 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Savrulan belediye otobüsü, o sırada bulvar üzerindeki kaldırımda yürüyen, 3'üncü Hava Üssü İstihkam İnşaat Tabur Komutanlığı'nda vatani görevini yapan Hamza Efe Doğan'a (20) çarptı. Doğan'ın yaşamını yitirdiği, 9 kişinin de yaralandığı kazanın ardından hafif ticari aracın sürücüsü Karatay tutuklandı. EGO otobüsünün şoförü A.Ö. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaza anı, otobüsün araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari aracın otobüsün önüne kırdığı ve kaza sonrası savrulan otobüsün kaldırımda bekleyen Hamza Efe Doğan'a çarptığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı