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Trump: Venezuela'da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız

Trump: Venezuela'da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız Haber Videosunu İzle
Trump: Venezuela'da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız
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ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'da peş peşe meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından ülkesinin yardım etmeye hazır olduğunu açıkladı. Trump, tüm kurumlara hazırlık talimatı verdiğini belirtirken, USGS de depremin büyük yıkıma yol açtığını ve can kaybının 10 bin ila 100 bin arasında olabileceğini öngördü.

  • Venezuela'da 39 saniye arayla 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
  • ABD Başkanı Trump, depremlerde ciddi sayıda can kaybı olduğunu belirtti ve ABD'nin yardıma hazır olduğunu açıkladı.
  • USGS, ölü sayısının 10 bin ile 100 bin arasında olabileceği tahmininde bulundu.

Abd Başkanı Donald Trump, Venezuela'yı vuran 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından Truth Social hesabından açıklama yaptı.

Depremleri "devasa boyutlarda" olarak nitelendiren Trump, ilk gelen bilgilerin endişe verici olduğunu belirterek, "Ciddi sayıda can kaybı var." dedi.

"YARDIM ETMEYE HAZIRIZ"

ABD'nin Venezuela'ya destek vermeye hazır olduğunu vurgulayan Trump, hükümetin tüm kurumlarına hazırlık talimatı verdiğini açıkladı.

Trump paylaşımında, "ABD yardım etmeye hazır, istekli ve muktedirdir. Hükümetimizin tüm kurumlarına hızlıca harekete geçmeye hazır olmaları için talimatı verdim. Yeni ve harika dostlarımızın yanında olacağız. İlk gelen haberler iyi değil." ifadelerini kullandı.

DEPREMLER BÜYÜK YIKIMA NEDEN OLDU

Venezuela'da 39 saniye arayla meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremler başkent Karakas başta olmak üzere birçok bölgede ağır hasara yol açtı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin ardından yaptığı değerlendirmede ölü sayısının 10 bin ile 100 bin arasında olabileceği tahmininde bulundu. Kurum, "Yüksek kayıplar ve kapsamlı hasar muhtemeldir ve felaketin boyutu büyüktür." açıklamasını yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıgirilmez:

Hadi bakalım Türkiye 155 bin konut teslim etti ne kadar büyüksünüz görelim

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