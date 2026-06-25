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Milletvekili Ercan Öztürk kaza yaptı

Milletvekili Ercan Öztürk kaza yaptı
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Düzce'de AK Parti Milletvekili Ercan Öztürk'ün kullandığı otomobil, bir başka araçla çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Düzce'de AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk'ün kullandığı otomobil, bir başka araçla çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Düzce-Akçakoca kara yolunda meydana geldi. Düzce'den Akçakoca istikametine seyreden Milletvekili Ercan Öztürk'ün kullandığı 06 ER 081 plakalı Skoda marka otomobil, kavşağa giriş yapmak isteyen Metin Sarıbaş idaresindeki 81 AD 932 plakalı Fiat Tofaş marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Tofaş marka otomobil paramparça olurken, sürücü Metin Sarıbaş olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada Milletvekili Ercan Öztürk ile yanında bulunan oğlu Muhammet Öztürk ise hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Düzce-Akçakoca kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, ekipler olay yerinde inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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