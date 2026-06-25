Haberler

Rus kadın Taksim'e böyle çıktı, gelen teklifi anında reddetti

Rus kadın Taksim'e böyle çıktı, gelen teklifi anında reddetti Haber Videosunu İzle
Rus kadın Taksim'e böyle çıktı, gelen teklifi anında reddetti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un en işlek noktalarından Taksim İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yapan ve o anları kaydeden Rus kadın vlogger, yanına yaklaşan tanımadığı bir kişinin akşam yemeği teklifiyle karşılaştı. Kadının teklifi reddetmesine rağmen bir süre daha peşinden giden şahıs, yüz bulamayınca uzaklaştı.

  • İstanbul İstiklal Caddesi'nde vlog çeken Rus kadın turiste kimliği belirsiz bir kişi akşam yemeği teklif etti.
  • Kadın teklifi reddetti ancak şahıs peşinden gelip ısrarcı oldu.
  • Kadının mesafeli tavrı üzerine şahıs bir süre sonra uzaklaştı.

İstanbul'un yerli ve yabancı turist akınına uğrayan simge noktası İstiklal Caddesi, bu kez bir sosyal medya içerik üreticisinin kamerasına yansıyan ilginç görüntülerle gündeme geldi. Caddede yürüyüş yaparken bir yandan da takipçileri için vlog çeken Rus bir kadın turist, hiç beklemediği bir diyalogun içinde kaldı.

İSTENMEYEN AKŞAM YEMEĞİ TEKLİFİ

Kadının kayıtta olduğu esnada kalabalığın arasından yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi, vlogger'a sürpriz bir şekilde akşam yemeği teklifinde bulundu. Duruma şaşıran kadın, bu ani teklifi geri çevirdi. Ancak aldığı ret cevabına rağmen şahıs kadının yanından ayrılmadı.

REDDEDİLMESİNE RAĞMEN PEŞİNDEN GİTTİ

Teklifinin reddedilmesinin ardından bir süre daha yürüyüşüne devam eden Rus vlogger'ın peşine takılan kişi, ayaküstü sohbeti ilerletmeye çalıştı. Kameranın kayıtta olduğu anlarda kadına nereli olduğu gibi sorular yönelten şahsın ısrarlı tavrı dikkat çekti.

YAKINLIK GÖREMEYİNCE UZAKLAŞTI

Vlogger'ın sorulara kısa yanıtlar vererek mesafesini koruması ve beklediği yakınlığı göstermemesi üzerine çabalarının sonuçsuz kaldığını anlayan kişi, bir süre sonra ısrarından vazgeçti. Şahıs, yürüyüşünü sonlandırarak kadının yanından ayrılırken, o ilginç anlar vlogger'ın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: Haberler.com
Rozetlerini Erdoğan taktı: Üç belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı

Erdoğan, üç belediye başkanına daha AK Parti rozeti taktı

Venezuela'daki çifte depremde can kaybı 164'e yükseldi

Ülkeyi yıkan çifte deprem! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar

Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıOrhan Hişt:

kadın kamerayı acmış sazan avında sadece kendi sosyal kanalında yayınlayıp kazanc peşinde blli

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti kampında bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan vekillerle özel görüşecek

AK Parti'de bir ilk! Vekiller istedi, Erdoğan ezber bozdu
Adliyedeki 147 milyonluk soygunda yeni perde! Herkes onları arıyor

Adliyedeki 147 milyonluk soygunda yeni perde
HSK'dan Ergenekon kararı! Zekeriya Öz dahil 62 hakim ve savcıya meslekten çıkarıldı

HSK'dan Zekeriya Öz dahil 62 hakim ve savcı hakkında karar
Rasim Arı ve Mesut Özarslan, AK Parti Genel Merkezi’nde

Onlar da AK Partili oluyor! Genel Merkez'e böyle giriş yaptılar

Kahramanmaraş'ta kahreden yangın! 3 engelli kardeş hayatını kaybetti

Kahreden haber! 3 engelli kardeş feci şekilde can verdi
Evini satıp 1 kilogram altın alan vatandaşın kaybı çok büyük

Evini satıp 1 kilogram altın aldı, kaybı çok büyük
Altındaki düşüş durdurulamıyor! Çeyrek altının fiyatını görenler şaşkın

Çeyrek altının güncel fiyatını görenler şaşkın