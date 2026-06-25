Otizmli çocuğa şiddet kamerada: Öğretmen tutuklandı

Mersin'de Bahattin ve Sermin Yılmaz çiftinin atipik otizm tanısı bulunan 5 yaşındaki çocukları Kuzey Yılmaz'ın eğitim aldığı merkezde şiddete maruz kaldığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde öğretmenin küçük çocuğa yönelik fiziksel müdahalede bulunduğu anlar yer aldı.

Yaklaşık 2,5 yıldır eğitim gören Yılmaz'ın bir süre sonra okula gitmek istemediği ve huzursuz davranışlar sergilemeye başladığı belirtildi. Aile, çocuklarının yaşadığı değişimin ardından öğretmen değişikliği talebinde bulundu. Ancak ailenin iddiasına göre bu talep kabul edilmedi ve çocuğun eğitim programı nedeniyle zorlandığı ifade edildi.

BOYNUNDAKİ ÇİZİKLERİ GÖRÜNCE KAMERA KAYITLARINI İSTEDİLER

Bir süre sonra çocuklarının boynunda çizik ve yara izleri fark eden aile, durumu kurum yetkililerine bildirdi. Çiziklerin merkezde oluşmadığının söylenmesi üzerine şüpheleri artan aile, kamera kayıtlarını talep etti. Kayıtlara ulaşamayan aile adli makamlara başvurdu. Başvurunun ardından ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde öğretmenin sınıf ortamında 5 yaşındaki Kuzey Yılmaz'a yönelik fiziksel şiddet uyguladığı anlar yer aldı. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte aile suç duyurusunda bulundu.

OKULU GÖRÜNCE AĞLAMAYA BAŞLIYOR

Aile tarafından paylaşılan başka görüntülerde ise Yılmaz'ın araçla okulun bulunduğu bölgeden geçerken okulu ve güzergahı tanıdığı, ardından ağlamaya başladığı görüldü. Aile, yaşanan olayın ardından çocuklarının psikolojik olarak olumsuz etkilendiğini ve eğitim sürecinde gerileme yaşadığını öne sürdü.

"ÇOCUĞUM KORKU DOLU GÖZLERLE BAKIYORDU"

Anne Sermin Yılmaz, oğlu Kuzey'in yaklaşık 2,5 yıldır merkezde eğitim aldığını, ancak bir süre sonra okula gitmek istememeye başladığını belirterek, "İlk günler güzeldi, sonra çocuğum sürekli ağlamaya başladı. Gitmek istemiyordu, çok huzursuzdu. Müdürüyle görüştüm, öğretmen değişikliği istedim ama beni sert bir şekilde reddettiler. Bana 'Çocuğunuz zorlanıyor, eğitimimiz zor' dediler. Ben de ikna oldum ve devam ettim. Son günlerde çocuğumun boynunda iki tane çizik işareti gördüm. Burada olmadığını söylediler ancak ben evde olmadığına emindim" dedi.

"KAYITLARI VERMEK İSTEMEDİLER"

Kamera kayıtlarını talep ettiğini ancak görüntülerin kendisine verilmediğini öne süren Yılmaz, "Kayıt istedim, kayıtları bana vermek istemediler. Çok uzattılar, türlü bahaneler uydurdular. En sonunda adli makamlara başvurdum ve videolara ulaştım. Görüntülerde çocuğuma şiddet uygulandığını gördüm. Çocuğum korku dolu gözlerle bakıyordu. Çocuğum şiddete maruz kalmış. Hem çocuğum hem de ben travma yaşadık" diye konuştu.

"3-5 KELİME KONUŞUYORDU, GERİYE GİTTİ"

Yaşananların çocuğunun gelişimini de olumsuz etkilediğini savunan Yılmaz, "Emeklerimiz boşa gitti. Çocuğum 3-5 kelime konuşuyordu, geriye gitti. Şu anda hem benim hem de çocuğumun psikolojik durumu hiç iyi değil. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Merkez yönetimine de tepki gösteren Yılmaz, "Ben müdürle defalarca konuştum. Bana öğretmenin haklı olduğunu, böyle bir şey olamayacağını söylediler. Hatta videoları izledikten sonra öğretmen değişikliğini kabul etmeyen müdür, bu kez öğretmen değişikliği teklif etti. Bunun örtbas edilmeye çalışıldığını düşünüyorum. İlk başta öğretmen kontrol edilseydi belki bunların hiçbiri yaşanmayacaktı" dedi.

"PSİKOLOJİK OLARAK ÇOK KÖTÜ DURUMDA"

Baba Bahattin Yılmaz ise olayın üzerinden yaklaşık iki ay geçtiğini belirterek, "2 aydır evimizde huzur yok. Eşimle birlikte geceleri uyuyamıyoruz. Konuşamayan bir çocuğa şiddet uygulandığı görüntülerle ortada. Daha da kötüsü bu olay çocuğun öğrenme çağında yaşandı. Psikolojik olarak çok kötü durumda" diye konuştu.

Oğlunun yaşadığı travmanın günlük hayatına da yansıdığını söyleyen Yılmaz, "Biz Kuzey'i iki ayrı özel okula da götürüyoruz. Oralarda herhangi bir sorun yaşamıyor. Ancak şiddete maruz kaldığı merkezin bulunduğu bölgeye geldiğimizde durum değişiyor. Okulu tanıyor, yolları tanıyor ve ağlamaya başlıyor. Hatta okulun yanından bile geçemiyor. Çok ciddi bir korku yaşıyor" ifadelerini kullandı.

Yaşananların tüm aileyi etkilediğini dile getiren Yılmaz, "Benim çocuğum mahvoldu, psikolojik olarak bitti. Sadece onu değil bizi de bitirdi. Yaklaşık iki aydır bu olayın etkisini yaşamaya devam ediyoruz" dedi.

Öte yandan olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan öğretmen S.P.C.'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenilirken, davanın ilk duruşmasının bugün görüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı