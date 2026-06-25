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Almanya'da etkisini artıran sıcaklardan dolayı etkinlikler iptal edildi

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Avrupa'yı etkileyen sıcak hava dalgası Almanya'da da etkisini artırdı. Birçok eyalette hafta sonu planlanan açık hava etkinlikleri iptal edilirken, Hamburg yarı maratonu da yapılmayacak. Yetkililer, özellikle yaşlılar ve çocuklar için sağlık uyarısı yaparken, orman yangını tehlikesi en yüksek seviyeye çıktı.

Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgasının Almanya'da da etkisini artırması, birçok yerde hafta sonu düzenlenmesi planlanan etkinliklerin iptal edilmesine yol açtı.

Alman Meteoroloji Dairesinden (DWD) yapılan açıklamada, ülkenin büyük bölümünde bugün sıcak havanın etkisini sürdürdüğü, aşırı sıcakların ülke genelinde gelecek günlerde de etkisini daha da artıracağı belirtildi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre pek çok eyalette düzenlenecek etkinlikler iptal edilirken, yetkililer halkı sıcaklara karşı korunmaya çağırdı.

Birçok şehir ve belde belediyesi aşırı sıcaklardan ve gelecek haftalarda yeterli yağmur yağmasının beklenmemesinden dolayı dere, göl ve nehirlerden su alınmasını yasakladı.

Pek çok eyalette hafta sonu düzenlenecek açık hava etkinlikleri aşırı sıcaklıktan dolayı iptal edilirken Hamburg'da 28 Haziran'da düzenlenmesi ve 24 bin atletin katılması beklenen Hamburg yarı maraton da yapılmayacak.

Berlin Futbol Federasyonu da hafta sonu oynanacak karşılaşmaların büyük bölümünü iptal ederken, sadece şampiyonluk, küme düşme ve bir üst lige yükselmeyi etkileyecek önemli maçların oynanacağı, bu karşılaşmaların da aşırı sıcaklar nedeniyle sabah erken veya akşam geç saatlerde oynanacağı belirtildi.

Berlin eyaletinin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 40 dereceye kadar çıkması beklenen sıcaklıkların özellikle sağlık sorunları olan kişiler, yaşlılar, bakıma muhtaç kişiler, hamileler, çocuklar ve açık havada çalışan ve yaşayan herkes için somut bir sağlık tehlikesi oluşturduğu uyarısında bulundu.

Açıklamada insanlara sıcaklara karşı korunma, yeterli su içme, ağır işlerden kaçınma ve serin mekanlara gitme çağrısında bulunuldu.

Aşırı sıcaktan dolayı Saksonya-Anhalt eyaletinde Burg kenti yakınlarındaki A2 otoyolunda asfalt çatladı.

26,2 santigrat derece ile en sıcak gece

Öte yandan DWD'nin açıklamasına göre Rheinland-Pfalz eyaletindeki Bad Bergzabern kasabası dün gece, ölçümlerin başladığı günden bu yana Almanya'da kaydedilen en sıcak geceyi yaşayarak bu alandaki rekora ortak oldu.

Açıklamada, kasabada sıcaklığın gece 26,2 santigrat derecenin altına düşmediği aktarıldı. Daha önceki rekor aynı dereceyle Rheinland-Pfalz eyaletindeki Weinbiet Dağı'nda kaydedilmişti.

Orman yangını tehlikesi bazı bölgelerde en yüksek seviyeye çıkacak

Ayrıca orman yangını tehlikesinin 28 Haziran'a kadar ülkenin güney ve güneybatısında ikinci en yüksek seviyeye (4. seviye) kadar yükseleceği belirtilen açıklamada, Pfalz Bölgesinden Franken Bölgesine kadar ve doğudaki eyaletlerde bölgesel olarak en yüksek 5. seviyeye çıkacağı uyarasında bulunuldu.

Uzmanlar hava sıcaklıklarının Almanya'da hafta sonuna kadar 41 derecenin üzerine çıkacağını tahmin ediyor.

Almanya'da en yüksek sıcaklık 42,2 santigrat derece ile 25 Temmuz 2019'da Duisburg ve Tönisvorst kentlerinde ölçülmüş, haziranda şimdiye kadar ölçülen en yüksek sıcaklık da 39,6 santigrat dereceyle 30 Haziran 2019 tarihinde Saksonya-Anhalt eyaletinin Bernburg kentinde kaydedilmişti.???????

Kaynak: AA / Erbil Başay
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