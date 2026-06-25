Maçın önüne geçtiler! Herkes onları konuşuyor

2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu üçüncü ve son hafta maçında Bosna Hersek ile Katar karşı karşıya geldi. Seattle Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bosna Hersek 3-1 kazanarak puanını 4'e yükseltti ve en iyi üçüncüler arasına girme yolunda önemli avantaj elde etti. Ancak karşılaşmaya sadece sahadaki mücadele değil, tribünlerdeki görüntüler de damga vurdu.

TRİBÜNLER KAMERALARIN ODAĞI OLDU

Maç sırasında sık sık tribünlere dönen kameralar, Bosna Hersekli kadın taraftarları ekrana taşıdı. Renkli görüntüler kısa sürede karşılaşmanın en dikkat çeken anlarından biri olurken, tribünlerdeki coşku ekran başındaki izleyicilerin de ilgisini çekti.

MAÇTAN ÇOK TRİBÜNLER KONUŞULDU

Bosna Hersek'in 3-1'lik galibiyeti kadar tribünlerden gelen görüntüler de öne çıktı. Kameralara yansıyan Bosnalı kadın taraftarlar, karşılaşmanın en çok dikkat çeken detaylarından biri oldu.

BOSNA HERSEK AVANTAJI KAPTI

Bosna Hersek'e galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Kerim Alajbegovic, 34. dakikada Sultan Al-Brake (kendi kalesine) ve 80. dakikada Ermin Mahmic kaydetti. Katar'ın tek golü ise 42. dakikada Hasan el-Heydus'tan geldi. Bu sonucun ardından Bosna Hersek puanını 4'e yükselterek en iyi üçüncüler arasına kalma umutlarını artırırken, 1 puanda kalan Katar Dünya Kupası'na veda etti.

Kaynak: Haberler.com