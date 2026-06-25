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Kars'ta Kerbela Matem Töreni: Yüzlerce Kişi Hz. Hüseyin'i Andı

Kars'ta Kerbela Matem Töreni: Yüzlerce Kişi Hz. Hüseyin'i Andı
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Kars’ta toplanan yüzlerce kişi, Kerbela'da şehit edilen Hz. Hüseyin ve arkadaşlarını anmak için dua, ağıt ve yürüyüşle matem töreni düzenledi. Türk bayrakları ve posterler taşıyan kalabalık, şehitlikte son bulan programda Kur'an-ı Kerim okuyup dualar etti.

KARS'ta toplanan yüzlerce kişi, Kerbela'da şehit edilen Hz. Hüseyin ve arkadaşlarını dua ve ağıtlarla andı. Matem töreni, şehitlikte yapılan programla son buldu.

Muharrem ayının 10'uncu günü Kerbela'da şehit edilen Hz. Hüseyin ve arkadaşlarını anmak için yüzlerce kişi, Hazreti Ali Çarşı Camisi önünde toplandı. Ellerinde Türk bayrakları, Atatürk ve Hazreti Ali'nin posterlerini taşıyarak anma yürüyüşüne başlayanlar, Faikbey Caddesi boyunca ilerledi. Vatandaşlar, ağıtlar yakarak Kerbela şehitlerini andı. Yürüyüşte siyah kıyafetler giyen kadınlar da ellerinde Zülfikar kılıcıyla kortejde yer aldı. Güzergah boyunca vatandaşlar da yürüyüşe katılarak matem törenine eşlik etti. Cumhuriyet Caddesi'ndeki Işıklı Ehlibeyt Camisi önüne ulaşan kalabalık, burada Kerbela şehitleri için dualar etti. Ardından yürüyüş yeniden devam ederek şehitlikte son buldu. Şehitlikte düzenlenen programda da Kur'an-ı Kerim okunurken, Kerbela hadisesinin anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Duaların edilmesinin ardından mezarlık ziyareti gerçekleştirildi ve anma programı sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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