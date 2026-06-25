Haberler

Ülke bu görüntüyü konuşuyor! ABD askerlerini tek yumrukla yere serdi

Ülke bu görüntüyü konuşuyor! ABD askerlerini tek yumrukla yere serdi Haber Videosunu İzle
Ülke bu görüntüyü konuşuyor! ABD askerlerini tek yumrukla yere serdi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kore'nin Pyeongtaek kentinde alkollü olduğu belirtilen 30'lu yaşlardaki bir kişi, iki ABD askerine saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda askerlerden biri tek yumrukla yere yığılırken, saldırgan ikinci askere de saldırdı. Polis tarafından olay yerinde gözaltına alınan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Güney Kore'nin Pyeongtaek kentinde meydana gelen olayda, alkollü olduğu belirtilen 30'lu yaşlardaki bir erkek, iki ABD askerine saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, askerlerden biri tek yumrukla yere yığılırken saldırganın diğer askere de yöneldiği görüldü.

TEK YUMRUKLA YERE SERDİ

Olay, ABD askeri üssü Camp Humphreys'e ev sahipliği yapan Pyeongtaek kentinde meydana geldi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, alkollü olduğu belirtilen 30'lu yaşlardaki bir saldırganın, 20 yaşındaki ABD Ordusu askerine yumruk attığı görüldü. Tek darbeyle yere düşen asker asfalt üzerinde hareketsiz kalırken, saldırgan bu kez ikinci ABD askerine saldırdı.

SALDIRGAN OLAY YERİNDE YAKALANDI

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri saldırganı kısa sürede gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralanan ABD askerlerinin sağlık durumlarına ilişkin resmi makamlar tarafından ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerinin yayımlanmasının ardından görüntüler Güney Kore basınında geniş yer buldu. Görüntülerde, ilk askerin tek yumrukla yere düştüğü, saldırganın ise saldırısını sürdürerek ikinci askere yöneldiği görüldü

Kaynak: Haberler.com
Venezuela'da 39 saniye arayla iki büyük deprem! Binalar çöktü, uçuşlar durduruldu

Ülke felaketi yaşıyor! 39 saniye arayla iki büyük deprem meydana geldi
Trump: Venezuela'da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız

Trump iki büyük depremin ardından kahreden açıklamayı yaptı
Yeni transfer iddiası! Erdoğan'ın 'Daha geçmedin mi?' diye sitemi harekete geçirdi

Yeni transfer iddiası! Erdoğan "Daha geçmedin mi?" deyince...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

8 yıldır ekranlardan uzak olan Gamze Özçelik setlere geri döndü

8 yıldır ekranlardan uzaktaydı: Ünlü oyuncunun son hali ortaya çıktı

Doktor ile hemşirenin yasak aşkı ifşa oldu

Yazışmalar bomba! Doktor ile hemşirenin yasak aşkı ifşa oldu
Okan Buruk'un oğlunu görenler tanıyamadı! Boyu babasını geçti

Ali Yiğit Buruk bambaşka biri olmuş! Görenler tanıyamıyor
Maçın önüne geçtiler! Herkes onları konuşuyor

4 gollü çılgın maçın önüne geçtiler!

Paralara yazılan not pazarcıyı isyan ettirdi: Yeter artık, Ömer ve Özge çıkıp gelin

Paralara yazılan not pazarcıyı isyan ettirdi: Ömer ve Özge çıkıp gelin
Dünya Kupası'nda tarih yazan birileri var! İlk kez son 32 turuna yükseldiler

Buradan çivi gibi çaktı, ülkesine tarih yazdırdı
Polislerin beklediği yasa, Meclis'ten geçti

Polislerin beklediği yasa, Meclis'ten geçti