Haftanın tarihine bakış

Türk Silahlı Kuvvetleri ( Tsk ) içinde gizlice örgütlenmiş Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensupları, seçilmiş Cumhurbaşkanı'nı ortadan kaldırmak, hükümeti devirmek, parlamentoyu, anayasayı ve demokrasiyi ilga etmek amacıyla 15 Temmuz 2016'da kanlı darbe girişiminde bulundu.

Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda, TSK içerisindeki FETÖ mensubu bir grup subay tarafından başlatılan darbe girişimi, tüm yurtta yaklaşık 21 saatte kontrol altına alındı. 15 Temmuz günü başlayan darbe teşebbüsüne ilişkin faaliyetler, 16 Temmuz Cumartesi saat 13.00'te bertaraf edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir televizyon kanalının canlı yayınına bağlanarak askeri kalkışmaya tepki gösterdi ve halkı meydanlara davet etti.

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere, Türkiye'nin 81 ilinde çok sayıda vatandaş darbe girişimini engellemek, milli iradeye sahip çıkmak için sokağa dökülürken, FETÖ'cü askerlerin jetlerden attığı bombalar, helikopter ve tanklardan açtığı ateş sonucu 251 kişi şehit, 2 bin 193 kişi gazi oldu.

FETÖ'cü askerlerce yapılan saldırılarda, TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin çevresi, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı, TÜRKSAT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ağır hasar gördü.

Belli başlı öteki olaylar

10 Temmuz

1900 - Paris Metrosu açıldı.

1921 - Yunan ordusunun taarruzuyla Kütahya-Eskişehir muharebeleri başladı.

1923 - İstanbul'da Harp Akademisi kuruldu.

1933 - Sümerbank resmen faaliyete geçti.

1939 - Türk Basın Birliğinin ilk kongresi Ankara'da toplandı.

1947 - Hindistan'ın ikiye ayrılmasıyla oluşan Pakistan'da genel valiliğe Muhammed Ali Cinnah getirildi.

1952 - Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) kuruldu.

1961 - Galatasaraylı milli futbolcu Metin Oktay, İtalya'nın Palermo takımına 660 bin liraya transfer oldu.

1962 - ABD, kıtalar arası haberleşmeyi sağlayacak Telstar uydusunu uzaya gönderdi.

1969 - Türkiye'de ordu mensuplarına oy hakkı tanındı.

1971 - Fas ordusunun bazı birlikleri, krallık rejimine karşı ihtilal girişiminde bulundu. Ülkede cumhuriyet ilan edildi.

1985 - Yeni Zelanda'nın Auckland Limanı'nda bulunan barış örgütü Greenpeace'in "Rainbow Warrior" adlı gemisinde iki patlama oldu. Gemi bir saat sonra battı, bir kişi öldü.

1992 - Yazar, edebiyat tarihçisi Cevdet Kudret 85 yaşında vefat etti.

1996 - Ses sanatçısı Hamiyet Yüceses 84 yaşında yaşamını yitirdi.

1996 - Türksat uydusu, Fransız Guyanası'ndan uzaya fırlatılarak geçici yörüngesine yerleştirildi.

2007 - Astronomlar, ışığı Dünya'ya 13,5 milyar yılda ulaşan en uzak gök adaları saptadı. Keşif, Hawai'de Mauna Kea Yanardağı'nın tepesinde 4 bin 205 metre rakımda kurulu Keck Teleskobu sayesinde yapıldı.

2011 - Şike soruşturmasında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım tutuklandı ve Metris Cezaevine konuldu. Soruşturmanın, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Türk futbol camiasını dizayn etmek için verdiği talimatla başlatıldığı, tutuklamalara giden yolun, yargı içindeki FETÖ'cü hakim ve savcılar eliyle açıldığı anlaşıldıktan sonra süreç, "Futbolda şike kumpası" olarak anılmaya başladı. 1 yıl tutuklu kalan Aziz Yıldırım, 6 KasIm 2020'de beraat etti, kararı Yargıtay da onadı. Süreçte rol alan bir kısmı firari FETÖ mensubu hakkında binlerce yıl hapis cezası verildi.

2011 - Telekulak skandalıyla sarsılan İngiltere'nin en yüksek tirajlı pazar gazetesi "News of the World" son kez yayımlandı.

2012 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kuzey Irak ile petrol ticaretinin başladığını açıkladı.

2012 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti. Görüşmenin ardından açıklama yapan Kurtulmuş, "Sayın Başbakanımızın, HAS Parti ile AK Parti'nin bütünleşmesi konusundaki tekliflerini, davetini bugün aldık." dedi.

2013 - Ukrayna'nın Donetsk kentinde 10-14 Temmuz'da düzenlenen 8. Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar gülle atmada Emel Dereli, 20,14 metrelik atışıyla şampiyona ve yıldızlar dünya rekorunu kırarak altın madalya kazandı.

2016 - Çin'in doğusundaki Fucien eyaletinde etkili olan Nepartak tropikal fırtınası nedeniyle 83 kişi öldü, 19 kişi kayboldu.

2017 - Yurt dışındaki ilk Türk ticaret merkezi, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katılımıyla İran'ın başkenti Tahran'da açıldı.

2020 - Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

2020 - Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

11 Temmuz

1789 - Fransız devrimci Lafayette, İnsan Hakları ve Vatandaşlık Hakları Bildirgesini, Devrimci Milli Meclise sundu.

1921 - İngilizler, Suriye'de istenmeyen Faysal'ı Irak'ta kral ilan etti.

1958 - İstanbul'da 1930'dan beri birleşik olan valilik ve belediye başkanlığı birbirinden ayrıldı.

1963 - Türkiye'de veremle savaşın öncülüğünü yapan Prof. Dr. Tevfik Sağlam, 82 yaşında İstanbul'da vefat etti.

1975 - Eski Çin'in başkenti Xian'da 2000 yıl öncesinden kalma, aslı ile aynı boyda, savaş donanımlı, kilden yapılmış 6 bin kişilik ordunun heykelleri bulundu.

1989 - Aktör Laurence Olivier 82 yaşında öldü.

1991 - Aktüel dergisi yayımlanmaya başlandı.

2005 - Kanser nedeniyle uzun süredir tedavi gören NTV Spor Yayınları Koordinatörü Gazeteci Kenan Onuk vefat etti.

2011 - Kıbrıs Rum kesiminde Limasol yakınlarındaki Zigi'deki Rum Milli Muhafız Ordusuna (RMMO) ait "Evangelos Florakis Deniz Üssü"nde üç yıl önce el konulan bir gemiden indirilen konteynerlerdeki mühimmatın patlaması sonucu, üs komutanı dahil 13 kişi öldü.

2015 - Avrupa'da, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen Srebrenitsa Soykırımı'nda katledilen 136 kurbanın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toprağa verildi.

2015 - Estonya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli sporculardan Tuğba Güvenç 3 bin metre engelli yarışında, Ali Kaya da erkekler 5 bin metrede şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazandı.

2016 - Bosna Hersek Hükümeti, Bosna Savaşı sırasında 8 binden fazla sivilin hayatını kaybettiği Srebrenitsa Soykırımı'nın tarihi olan 11 Temmuz'u ulusal yas günü ilan etti.

2017 - Türk sinemasının ünlü oyuncularından Fikret Hakan, tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında hayatını kaybetti.

2017 - FETÖ'nün darbe girişiminin birinci yılı dolayısıyla Anadolu Ajansı ile valilikler, belediye ve sivil toplum örgütleri işbirliğiyle düzenlenen "15 Temmuz Milli İradenin Yükselişi" fotoğraf sergileri 81 ilde ziyarete açıldı.

2018 - Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, bombalı saldırılar düzenlemek ve banka soygunları gerçekleştirmekten yargılanan Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü üyesi Beate Zschaepe, ömür boyu hapse mahkum edildi.

2018 - Türk basketbolunun duayenlerinden Doğan Hakyemez, Antalya'da 68 yaşında vefat etti.

2021- İngiliz iş adamı Sir Richard Bronson, şirketi Virgin Galactic'in geliştirdiği uzay aracı ile uzayın başladığı nokta olarak kabul edilen yerden 100 kilometre yüksekliğe seyahat etti.

12 Temmuz

1536 - Düşünce ve özgürlük kavramlarının savunucularından Desiderius Erasmus öldü.

1878 - Osmanlı devleti, Kıbrıs Adası yönetimini İngiltere'ye devretti.

1923 - İstiklal Marşı için Ali Rifat (Çağatay) Bey'in bestelediği eser seçildi. Bu marş, 7 yıl okunduktan sonra 1930'da Osman Zeki (Üngör) Bey'in bestesiyle değiştirildi.

1925 - İlk antika otomobil yarışı Münih'te düzenlendi. Yarışta, dünyanın petrolle çalışan en eski otomobili olan 1886 model Benz'i, yapımcısı Karl Benz kullandı.

1932 - Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini ortaya çıkarmayı amaç edinen Türk Dil Kurumu, Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün isteğiyle "Türk Dili Tetkik Cemiyeti" adıyla kuruldu. TDK'nin ilk başkanı Samih Rifat oldu.

1936 - Berlin Olimpiyatları'nda Türkiye'ye ilk olimpiyat madalyasını, güreşte 71 kiloda üçüncü olan Mersinli Ahmet getirdi.

1944 - İstanbul Yüksek Mühendislik Okulunun yeniden düzenlenerek, İstanbul Teknik Üniversitesi haline getirilmesini sağlayan kanun kabul edildi.

1960 - Celal Bayar, vatana ihanet suçuyla Yüce Divan'a sevk edildi.

1961 - Türkiye'nin Ortak Pazar'a katılma önerisi reddedildi.

1972 - Deniz Kuvvetlerine ait Gölcük Tersanesi'nde yapılan Berk firkateyni donanmaya katıldı.

1975 - Atatürk ile iki yıl evli kalan Latife Uşaklıgil 75 yaşında vefat etti.

1982 - Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ı katleden Ermeni terörist Hanping Herry Sasunyan, Los Angeles'taki yargılama sonunda 6 yıl hapisle cezalandırıldı.

1993 - Arzum Onan, Avrupa Güzellik Kraliçesi seçildi.

1993 - Hülya Avşar, "Berlin in Berlin" filmindeki rolüyle Moskova Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı.

2006 - İsrail, iki askerini kaçıran Hizbullah'a karşı savaş başlattı. 34 gün süren savaşta 1200 kişi öldü, 15 bin ev yıkıldı. BM Güvenlik Konseyinin 11 Ağustos'taki 1701 sayılı kararı 14 Ağustos'ta yürürlüğe girdi ve savaş sona erdi. Karar, Lübnan'ın güneyinde çok uluslu güç askerlerinin konuşlandırılmasını öngörüyordu.

2012 - ABD yönetimi, İran'a yönelik yaptırımlarını genişletti.

2016 - Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu'nda (AP), terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ve örgütün Suriye uzantısı PYD üyesi teröristleri gösteren fotoğrafların bulunduğu sergi açıldı.

2017 - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Çiftçibaşı köyünden yaz tatili için memleketi Gümüşhane'ye giderken terör örgütü PKK tarafından kaçırılan sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın cansız bedeni Pülümür Çayı kenarında bulundu.

2018 - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında 72 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

13 Temmuz

1793 - Fransız Devrimi önderlerinden Jean-Paul Marat, muhalifi Charlotte Corday tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

1878 - Osmanlı Devleti ile Rusya, Almanya, Avusturya, Macaristan, İngiltere ve Fransa arasında "Berlin Anlaşması" imzalandı.

1930 - İlk kez düzenlenen Dünya Futbol Şampiyonası Uruguay'da başladı. 30 Temmuz'da sona eren şampiyonada, kupayı ev sahibi takım kazandı.

1937 - Fransa, Hatay'ın bağımsızlığını resmen ilan etti.

1949 - Papa Pius, Komünist Parti'ye üye olanların aforoz edileceğini söyledi.

1959 - Trabzon'da bir Amerikan hava üssü kuruldu.

1959 - "Lüküs Hayat" operetinin yazarı Ekrem Reşit Rey, 59 yaşında vefat etti.

1971 - Profesör Mümtaz Soysal ile yazar Sevgi Soysal, Mamak Cezaevinde evlendi.

1976 - Yumurtalık Savcısı Sefa Mutlu'yu öldürmekten sanık Yılmaz Güney, 19 yıl hapse mahkum edildi.

1979 - Mısır'ın Ankara Büyükelçiliğini basan dört Filistinli, bir polis ile bekçiyi öldürdü ve büyükelçi ile öteki personeli rehin aldı. 14 Temmuz'da elçilikten kaçmaya çalışan bir Mısırlı öldürüldü. Saldırganlar, aynı gün Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) yetkilileriyle görüştükten sonra ikisi Türk üç rehineyi serbest bıraktı. İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş'in de bulunduğu operasyonda saldırganlar, 45 saat sonra rehineleri bırakarak, teslim oldu ve yargılama sonunda 23 Aralık 1980'de idama mahkum edildi.

1985 - Afrika'daki açlar için "Live Aid" konseri düzenlendi.

1993 - Diyarbakır'da, Ergani çevresindeki kazılarda bulunan 9 bin yıl öncesine ait kumaş parçasının, en eski kumaş kalıntısı olduğu açıklandı.

1995 - Isparta'nın Senirkent ilçesindeki sel felaketinde 74 kişi öldü.

2002 - Şair Ece Ayhan, 71 yaşında İzmir'de yaşama gözlerini yumdu.

2005 - TBMM Milli Egemenlik Onur Ödülü, törenle Prof. Dr. Gazi Yaşargil'e verildi.

2011 - AK Parti Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında kurulan 61. Hükümet, TBMM'den güvenoyu aldı.

2012 - Genelkurmay Başkanlığınca, Doğu Akdeniz'de, 22 Haziran'da uluslararası hava sahasındayken silahsız ve tanıtma sistemi açık olarak görev uçuşu gerçekleştirdiği sırada hiçbir uyarı yapılmadan düşürülen RF-4E uçağıyla ilgili, "Kriminal inceleme sonucuna göre, uçağımızın düşürülme nedenleri arasında Suriye tarafından iddia edildiği gibi bir uçaksavar ateşi ile düşürülme ihtimalinin ortadan kalktığı görülmüştür." açıklaması yapıldı.

2013 - TBMM Genel Kurulu'nda, darbelere yasal dayanak gösterilen TSK İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesini de değiştiren yasa kabul edildi.

2015 - Hükümeti kurmakla görevlendirilen AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, koalisyon görüşmeleri kapsamında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Türkiye'de 16 yıl sonra ilk defa hükümet kurulması için koalisyon görüşmeleri gerçekleştirildi. CHP Genel Merkezi'ndeki görüşme yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü.

2016 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY)" yönelik ana soruşturmasının şüphelisi Fetullah Gülen'in iadesi için ABD'ye gönderilecek dosya tamamlandı.

2017 - Kenya'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Mizgin Ay, kızlar 100 metrede altın madalya kazandı. Meryem Bekmez ise kızlar 5 bin metre yürüyüş finalinde gümüş madalya elde etti.

2017 - Çin'de tutuklu bulunan Nobel Barış Ödülü sahibi insan hakları savunucusu Liu Şiaobo, 61 yaşında Şinyang kentinde tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.

2018 - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleriyle ilk kabine toplantısı öncesi Hacı Bayram Camisi'ne gelerek cuma namazı kıldı.

2018 - İzlanda, ABD'nin ayrılma kararı aldığı Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin yeni üyesi oldu.

2018 - Türkiye ile Pakistan arasında, 30 adet T129 ATAK helikopterinin satışına yönelik imzalar atıldı. Böylece tek seferde en büyük savunma sanayisi ihracatı gerçekleştirilmiş oldu.

14 Temmuz

1683 - Osmanlı orduları, Viyana'yı ikinci kez kuşattı.

1789 - Silahlanan Paris halkının, krallık baskısının simgesi olarak gördükleri Bastille Hapishanesi'ni ele geçirmesiyle Fransız Devrimi başladı.

1926 - Mustafa Kemal Paşa'ya yönelik İzmir Suikastı girişimi gerekçesiyle Ziya Hurşit ve arkadaşları idam edildi.

1936 - Türkiye, olimpiyatlarda ilk altın madalyayı aldı. Yaşar Erkan, Berlin Olimpiyatları'nda güreşte 61 kiloda birinci oldu.

1942 - Atılay denizaltısı battı, 39 subay ve er şehit oldu.

1948 - Yerli Film Yapanlar Cemiyetince düzenlenen ilk film festivalinde, Şakir Sırmalı'nın yönettiği "Unutulan Sır" birinciliğe değer bulundu.

1958 - Irak'ta General Abdülkerim Kasım yönetimindeki ihtilalci ordu birlikleri, kanlı darbeyle yönetimi ele geçirdi. Kral Faysal, Kral Naibi Prens Abdulilah ile Başbakan Nuri Said öldürüldü. Bağdat Paktı Konferansı dolayısıyla Ankara'da bir araya gelen Cumhurbaşkanı Celal Bayar, İran Şahı Pehlevi ve Pakistan Cumhurbaşkanı Mirza, Irak'taki ihtilali görüştü.

1960 - Eski Konya Valisi Cemil Keleşoğlu, Yassıada'da intihar etti.

1966 - Meclis, Yassıada mahkumları ile siyasi firarileri affetti.

1968 - İsmail Dümbüllü, İstanbul Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen gecede sahneye veda etti.

1971 - Kültür Bakanlığı kuruldu. İlk bakan Talat Sait Halman oldu.

1971 - Atatürk'ün yakın arkadaşı Kılıç Ali vefat etti.

1982 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turgut Özal, Maliye Bakanı Kaya Erdem ile İmar ve İskan Bakanı Şerif Tüten, görevlerinden istifa etti.

1983 - Brüksel Büyükelçiliği İdari Ataşesi Dursun Aksoy, ASALA tarafından katledildi.

1987 - Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sekiz ili bünyesinde toplayan Olağanüstü Hal Bölge Valiliği kuruldu. OHAL Valiliğine Diyarbakır Valisi Hayri Kozakçıoğlu atandı.

1995 - Yazar Bilge Karasu, 65 yaşında öldü.

1997 - İstanbul Harbiye Orduevi'ne lav silahıyla ateş açıldı.

1997 - Anadolu Ajansı muhabiri Murat Koç, trafik kazasında vefat etti.

2001 - Türk basınının ilk kadın foto muhabiri Eleni Küreman, İstanbul'da vefat etti.

2004 - Organize suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı, Avusturya'nın Graz kentinde eski MİT mensubu Faik Meral adına düzenlenmiş pasaportla yakalandı.

2004 - Tiyatro sanatçısı İsmail Hakkı Sunat (38), gürültü yüzünden tartıştığı komşusu tarafından tabancayla öldürüldü.

2005 - Van Cumhuriyet Başsavcılığının kararıyla Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Aşkın'ın evinde emniyet müdürlüğü ekiplerince arama yapıldı.

2008 - "Ergenekon" soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ATO Başkanı Sinan Aygün tahliye edildi.

2011 - Futbolda şike soruşturmasında gözaltına alınan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Asbaşkanı Serdal Adalı ile Futbol Takımı Teknik Direktörü Tayfur Havutçu'nun da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

2015 - Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), "New Horizons (Yeni Ufuklar)" uzay aracının, "gizemli gezegen" olarak bilinen Plüton'a en yakın uçuşu sırasında çektiği fotoğrafları paylaştı. Yayımlanan fotoğraflarda, cüce gezegende jeolojik hareketlilik olduğu ve gezegenin bazı bölgelerinde hareket eden buz kütleleri bulunduğu anlaşıldı.

2016 - Fransa'nın güneyindeki Nice kentinde bir teröristin, 14 Temmuz Ulusal Gün kutlaması yapan kalabalığın arasına kamyonla dalması sonucu 84 kişi öldü, 200'e yakın kişi yaralandı. Ülkede üç günlük yas ilan edildi.

2016 - Erzincan'daki "Ergenekon" davasının gizli tanıklarına hapis cezası verilen kararın gerekçesinde, "FETÖ/PDY'nin silahlı terör örgütü olduğunun kabul edilmesi gerektiği"ne yer verildi. Böylece FETÖ/PDY'nin silahlı terör örgütü olduğu ilk kez bir mahkeme kararına girdi.

2016 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY ile ilgili örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 73 şüpheli hakkında hazırladığı "çatı iddianamesi", Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

2017 - OHAL kapsamında yayımlanan 692 sayılı KHK ile toplam 7 bin 395 kişi kamu görevinden çıkarıldı, 263 kişi görevine iade edildi. 342 emekli TSK personelinin de rütbeleri alındı.

2017 - İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da silahlı saldırı girişiminde bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürdü, Mescid-i Aksa'yı kapattı. Mescid-i Aksa'da 1969'dan bu yana ilk kez cuma namazı kılınmadı.

2018 - Tarihin başlangıç noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de, 15 anıtsal tapınak ile 200'den fazla dikili taşın daha olduğu tespit edildi.

2020 - Türk edebiyatının önemli isimlerinden Adalet Ağaoğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti.

15 Temmuz

1099 - Haçlılar Kudüs'ü işgal etti.

1683 - Osmanlı Ordusu'nun Viyana taarruzu başladı.

1795 - Fransız şair Rougel de Lislie'nin yazıp bestelediği "Marseillaise" Fransa'nın ulusal marşı ilan edildi.

1840 - Osmanlı Devleti ile İngiltere, Prusya, Avusturya ve Rusya arasında, "Londra Mukavelesi" imzalandı. Osmanlılar, Mısır'ı veraset, Suriye'yi kaydıhayat şartıyla Mehmet Ali Paşa'ya verdi.

1904 - Modern kısa öykünün en önemli ustalarından Rus yazar Anton Çehov öldü.

1908 - Fransız biyolog Dr. Alexis Carrel, hayvandan hayvana ilk organ naklini yaptı.

1928 - İskoç Dr. Alexander Fleming penisilini buldu.

1932 - Kültür ve sanat dergisi Varlık'ın ilk sayısı çıktı.

1956 - Kurtuluş Savaşı komutanlarından Orgeneral Cemil Cahit Toydemir öldü.

1963 - Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu ile Sendikalar Kanunu kabul edildi.

1968 - Bir yıl sonra yeniden İstanbul'a gelen ABD 6. Filosu, üniversite öğrencilerince protesto edildi.

1969 - Türk havacılığının kurucularından Vecihi Hürkuş, 80 yaşında İstanbul'da öldü.

1974 - Kıbrıs'ta Yunan subayların yönetimindeki Ulusal Muhafız Örgütü, Cumhurbaşkanı Makarios'u devirdi ve EOKA-B Lideri Nikos Sampson'u, cumhurbaşkanı ilan etti.

1975 - Junko Tabel, Everest'in zirvesine çıkan ilk kadın dağcı oldu.

1980 - CHP İstanbul Milletvekili Abdurrahman Köksaloğlu öldürüldü.

1983 - Ermeni terör örgütü ASALA'nın, Paris Orly Havaalanı'nda düzenlediği bombalı saldırıda, 2'si Türk 6 kişi öldü, 63 kişi yaralandı.

1997 - Modacı Gianni Versace evinde ölü bulundu.

2005 - Eski Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlerinden gazeteci-yazar Ömer Tarkan vefat etti.

2010 - Osmanlı padişahlarından 2. Abdülhamit'in torunu Osman Nami Osmanoğlu, 93 yaşında yaşamını yitirdi.

2015 - California Üniversitesi ve Gladstone Kalp ve Damar Hastalıkları Enstitüsü araştırmacıları, yetişkin bir insandan aldıkları deri dokularından elde edilen kök hücrelerinden, büyüyen ve atan kalp dokusu elde etti.

2016 - Türk Silahlı Kuvvetleri içinde gizlice örgütlenmiş FETÖ/PDY mensupları, seçilmiş Cumhurbaşkanı'nı ortadan kaldırmak, hükümeti devirmek; parlamentoyu, anayasayı ve demokrasiyi ilga etmek amacıyla kanlı bir darbe girişiminde bulundu. Genelkurmay'da silah sesleri duyuldu ve bir helikopterden, dışarıda bulunanların üzerine ateş açıldı. Genelkurmay Başkanlığı Karargahı ve TRT Genel Müdürlüğü bir grup askerce ele geçirildi. Aynı saatlerde, İstanbul'da Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri bir grup asker tarafından geçişe kapatıldı.

Başbakan Binali Yıldırım, bir televizyon kanalının canlı yayınına bağlanarak yaptığı açıklamada, "Bu girişime izin verilmeyecektir. Bunu yapanlar, en ağır bedeli ödeyeceklerdir. Askerin içerisinde bir grubun kalkışması söz konusu." dedi.

Güvenlik kaynaklarınca "Askeri kalkışma, ordu içerisindeki FETÖ/PDY mensubu bir grup subay tarafından yapılmaya çalışılmaktadır." açıklaması yapıldı.

TRT'yi işgal eden darbeci askerler darbe bildirisi okuttu. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarınca bildirinin TSK tarafından yapılmadığı uyarısında bulunuldu, "Korsan bildiridir." ifadesi kullanıldı.

2018 - Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Yüksek Askeri Şura'nın yapısı yeniden düzenlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Hazine ve Maliye Bakanı ile Milli Eğitim Bakanı da Yüksek Askeri Şura üyesi oldu.

2020 - 5 binden fazla avukat bulunan illerde asgari 2 bin avukatla yeni bir baro kurulabilmesine imkan tanıyan "çoklu baro" düzenlemesini de içeren Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yürürlüğe girdi.

16 Temmuz

622 - Hazreti Muhammed ve beraberindeki ilk Müslümanlar, hicretlerini tamamlayıp Medine'ye vardı. Bu tarih, Hicri Takvim'in başlangıcı kabul edildi.

1683 - Viyana'ya taarruz eden Osmanlı ordusu, Avusturya ordusunu mağlup etti. Böylelikle Viyana kuşatması sürdürüldü.

1918 - Rus Çarı Nikola ve Romanof hanedanının öteki üyeleri, Bolşevikler tarafından, Urallar'daki Yekaterinburg'da öldürüldü.

1922 - Gazi Mustafa Kemal, Anadolu ve Müdafaa-i Hukuk Grubu toplantısında doğal başkan, Ali Fuat (Cebesoy) Paşa da Grup Başkanı oldu. "Misak-ı Milli" temel ilke kabul edildi.

1926 - İlk renkli sualtı çekimleri National Geographic dergisinde yayımlandı.

1945 - ABD'de Robert Oppenheimer'ın geliştirdiği ilk atom bombası, New Mexico yakınlarında, çölde patlatıldı.

1955 - Söke'de meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 23 kişi öldü.

1964 - Kurtuluş Savaşı kahramanlarından, eski Başbakan Hüseyin Rauf Orbay öldü.

1974 - Türkiye, Kıbrıs'taki darbeye karşılık İngiltere'ye, iki garantör devlet olarak adaya müdahale önerdi. Londra'ya giden Başbakan Bülent Ecevit'in, İngiltere Başbakanı Wilson'a yaptığı öneri kabul görmedi. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı.

1975 - Atatürk'ün silah arkadaşlarından emekli general Fahri Belen öldü.

1979 - Saddam Hüseyin Irak Devlet Başkanı oldu.

1994 - "Shoemaker Levy" adlı kuyruklu yıldız Jüpiter'e çarptı, NASA çarpışmayı naklen yayımladı.

1998 - 12 Eylül 1980 askeri harekatını gerçekleştirenlerden eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Sedat Celasun, Çanakkale'de kalp krizi sonucu öldü.

2015 - Yunanistan Parlamentosu, Avro Bölgesi liderlerinin, 86 milyar avroluk üçüncü kurtarma paketi karşılığında ön şart olarak talep ettiği kapsamlı reform paketi ile ilgili kanun tasarısını kabul etti.

2016 - TSK içinde gizlice örgütlenmiş FETÖ mensuplarının darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris'te basına yaptığı açıklamada, milli iradeyi oluşturan cumhuru meydanlara davet ederek, "Türkiye Cumhuriyeti Pensilvanya'dan yönetilecek bir ülke değildir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra CNN Türk televizyon kanalının canlı yayınına bağlanarak halkı meydanlara davet etti.

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere, Türkiye'nin 81 ilinde binlerce vatandaş darbe girişimini engellemek, milli iradeye sahip çıkmak için sokaklarda FETÖ'cü askerlere direndi. Darbecilerin silahsız insanların üzerine jetlerden attığı bombalar, helikopter ve tanklardan açtığı ateş sonucu 251 kişi şehit, 2 bin 193 kişi gazi oldu.

Darbeci teröristler MİT'e helikopterle saldırdı. TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin çevresi, TÜRKSAT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ağır hasar gördü. Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı bombalandı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, darbe girişiminde bulunan bir grup asker tarafından rehin alındı.

TBMM Genel Kurul Salonu açıldı, milletvekilleri bombalar altında çalışmalarını sürdürdü. Mecliste grubu bulunan partiler, darbe girişimini kınayan ortak bildiriye imza attı.

FETÖ mensubu teröristler, suikast yapmak üzere Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele baskın düzenleyerek oteli helikopterlerle ateş altına aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, biri koruması 2 polisin şehit edildiği suikast timinin baskınından önce, otelden ailesi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile ayrıldı. Darbeci askerler başarısız olduklarını anlayınca bölgeden kaçtı.

Darbe girişimiyle ilgili ilk soruşturma İstanbul'da başlatıldı, darbecilerin görüldükleri yerde tutuklanacakları bildirildi.

Darbe girişimi, tüm yurtta yaklaşık 21 saatte kontrol altına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ ile irtibatlı yargı görevlileri ve sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi askerler hakkında gözaltı kararı verildi. Yurt genelindeki darbeci askerler teslim olmaya başladı, rehin alınan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar kurtarıldı. Başbakan Binali Yıldırım, saat 12.57'de, darbe girişiminin kontrol altına alındığını duyuran açıklamayı yaptı.

2019 - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin, S-400 alımından dolayı F-35 projesinden çıkarılması sürecini başlattı.

2022- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İngiltere ayağında birinci oldu.