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Başakşehir'de okul önündeki kavgada motosiklet sürücüsü diğerinin başına kaskla vurdu

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Başakşehir'de bir ortaokul önünde iki kişi arasında çıkan tartışma, kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga sırasında motosiklet sürücüsü elindeki kaskla diğer kişinin başına vurdu; o anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Başakşehir'de, bir okulun önünde çıkan kavgada, taraflar birbirlerine yumruklarla saldırdı. Olayda, motosiklet sürücüsü, elindeki kaskla diğer kişinin başına vurdu. O anlar, çevredekiler tarafından anbean kaydedildi.

Olay, Başakşehir'de bulunan bir ortaokul önünde meydana geldi. İki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Taraflar arasındaki sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga sırasında motosiklet sürücüsü, elinde bulunan kaskı diğer kişinin başına vurdu.

O anlar kamerada

Taraflar arasında çıkan kavga, çevrede gerginliğe neden oldu. Yaşananlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin birbirine saldırdığı ve motosiklet sürücüsünün elindeki kaskla karşısındaki kişinin başına vurduğu anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
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