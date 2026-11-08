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Giresun'da hastaneyi karıştıran iddia! Soruşturma başlatıldı

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Giresun'da hastaneyi karıştıran iddia! Soruşturma başlatıldı Haber Videosunu İzle
Giresun'da hastaneyi karıştıran iddia! Soruşturma başlatıldı
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Giresun'da özel bir hastanede temizlik görevlisi olduğu öne sürülen kişinin, tıbbi eğitimi ve yetkisi olmamasına rağmen yıllarca kalp cerrahisi, kadın doğum ve ortopedi dahil birçok ameliyata katılarak hastalara müdahale ettiği iddia edildi. Zafer Partisi Giresun İl Başkanı Mesut Aydın'ın CİMER'e yaptığı başvuruda, ameliyat kayıtlarında sahtecilik yapıldığı da öne sürüldü. İl Sağlık Müdürlüğü iddialar üzerine soruşturma başlatırken, hastanenin başhekimi suçlamaları reddetti.

  • Giresun İl Sağlık Müdürlüğü, Özel Ada Hastanesi hakkındaki iddialar üzerine soruşturma başlattı.
  • Zafer Partisi Giresun İl Başkanı Mesut Aydın, temizlik veya yardımcı personel olarak çalıştığı öne sürülen S.T.'nin tıbbi yetkisi olmadan kalp ve damar cerrahisi dahil farklı branşlardaki ameliyatlara katıldığını CİMER'e bildirdi.
  • Özel Ada Hastanesi Başhekimi Cenap Damcı, hastanede S.T. isimli bir personelin çalışmadığını belirterek iddiaları reddetti.

Giresun'da faaliyet gösteren Özel Ada Hastanesi hakkında ortaya atılan iddialar üzerine inceleme başlatıldı. Zafer Partisi Giresun İl Başkanı Mesut Aydın, hastanede temizlik görevlisi veya yardımcı personel olarak çalıştığını öne sürdüğü S.T. isimli kişinin, herhangi bir tıbbi eğitimi ve yetkisi olmamasına rağmen uzun yıllardır ameliyatlara katıldığını ileri sürdü. Aydın, hastaların sağlığını tehlikeye attığını savunduğu uygulamaların araştırılması için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvurdu.

KALP AMELİYATLARINA BİLE GİRDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Mesut Aydın, CİMER'e sunduğu başvuruda S.T.'nin ameliyathanelere asistan doktor veya ameliyat hemşiresi sıfatıyla alındığını öne sürdü. Söz konusu kişinin kalp ve damar cerrahisi, genel cerrahi, kadın doğum, ortopedi ve üroloji gibi farklı branşlardaki ameliyatlarda hastalara doğrudan müdahale ettiğini iddia eden Aydın, bu durumu gösteren fotoğraf ve video kayıtlarının bulunduğunu belirtti. Aydın, söz konusu görüntülerin S.T.'nin ve hastanede görev yapan bir doktorun hesaplarında, ayrıca hastanenin resmi hesabında yer aldığını ifade etti.

AMELİYAT KAYITLARINDA İSİMLERİN DEĞİŞTİRİLDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Başvuruda yalnızca yetkisiz cerrahi müdahale değil, hastane kayıtlarında usulsüzlük yapıldığı iddiası da yer aldı. Aydın, ameliyat defterleri ve hasta dosyalarında S.T.'nin isminin gizlenerek yerine yetkili hemşire ve sağlık personelinin isimlerinin yazıldığını ileri sürdü. Bu yolla resmi kayıtlarda sahtecilik yapıldığını savunan Aydın, ilgili belgelerin ayrıntılı şekilde incelenmesini istedi.

Hastane yönetiminin söz konusu uygulamalardan haberdar olduğunu da iddia eden Aydın, duruma itiraz eden doktor ve sağlık çalışanlarına mobbing uygulandığını, bazı çalışanların ise işten çıkarıldığını öne sürdü.

HASTA ÖLÜMLERİ VE KOMPLİKASYONLARIN İNCELENMESİNİ İSTEDİ

Mesut Aydın, yetkisiz personelin katıldığı öne sürülen ameliyatların geçmişe dönük olarak araştırılmasını talep etti. Bu ameliyatların ardından yaşanmış olabilecek hasta ölümleri, kalıcı organ hasarları, felç, sakatlık ve diğer komplikasyonların incelenmesini isteyen Aydın, hastanenin faaliyetlerinin durdurulması ve ruhsatının iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Aydın ayrıca hastane yönetimi, ilgili doktorlar ve S.T. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını, Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin de konuyu araştırmasını istedi.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Giresun İl Sağlık Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, hastaneye yönelik iddialar hakkında soruşturma başlatıldı. Yetkililerin, CİMER'e taşınan iddiaları inceleyeceği öğrenildi.

Öte yandan ANKA Haber Ajansı'na konuşan Özel Ada Hastanesi Başhekimi Cenap Damcı, iddiaları reddetti. Damcı, hastanede S.T. isimli bir personelin çalışmadığını belirterek suçlamaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Kaynak: ANKA
Bu haber 33 sitede yayınlandı.
Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

bunda şaşılacak bir şey yok bu ülkede yetkiniz ve diplomanız olmadan her şeyi yapabilirsiniz hatta diplomanız yokken herhangi birinin diplomasını bile iptal ettirebilirsiniz.

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

İddia et , reddet .ameliyata devam...

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Haber Yorumlarınecmettin durmaz:

iddia ve algılarda dünya birincisi olduk galiba

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Haber YorumlarıNİYAZİ ÜNAL:

Özel hastanelerin dini yok imanı yok, bir tanıdığım hemşire anlatıyor, toplantıda hastane sahibi; ciroyu artırmamız lazım tahlil ve ameliyat yapmamız lazım diyormuş, özel hastaneye gidennherkese hemen ameliyat mecbur gibi söllemler oluyor, tahlillerin ucu aonu yok zaten, hem devleti hem özel sigortaları soyuyolar, sgortalara olan fiyat ile özel fiyatlar da 5 kat fazla, hiç bir suçta caydırıcı ceza yok ülkemizde

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