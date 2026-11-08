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Galatasaray : " Rafael Leao'nun yapılan MR tetkiklerinde, sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı