Galatasaray'dan kulüp rekoru

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Galatasaray, Süper Lig’de Amed Sportif Faaliyetler’i 4-3 mağlup ederek 28 puanla milli araya lider girdi.

REKOR EGALE EDİLDİ

Ligde iç sahadaki yenilmezlik serisini 41 maça çıkaran sarı-kırmızılılar, kulüp tarihinin bu kulvardaki en uzun kaybetmeme rekorunu da egale etti.

33 GALİBİYET, 8 BERABERLİK

Bu sonuçla birlikte 33. galibiyetini alan sarı-kırmızılılar, 8 de beraberlik alarak Mayıs 2017-Kasım 2019 arasındaki döneminde imza attığı kulüp tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik rekorunu egale etti. Süper Lig’deki son iç saha mağlubiyetini 2023-24 sezonunda, 19 Mayıs 2024 tarihinde oynanan Fenerbahçe derbisinde 1-0’lık skorla alan sarı-kırmızılılar, bu karşılaşma sonrası RAMS Park’ta çıktığı 41 müsabakada da sahadan yenilgiyle ayrılmadı.