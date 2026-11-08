Galatasaray'dan kulüp rekoru

Galatasaray'dan kulüp rekoruGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Lig’de oynadığı son 41 iç saha maçını kaybetmeyen Galatasaray (33G 8B), kulüp tarihinin en uzun serisini egale etti.
Galatasaray, Süper Lig’de Amed Sportif Faaliyetler’i 4-3 mağlup ederek 28 puanla milli araya lider girdi.
REKOR EGALE EDİLDİ
Ligde iç sahadaki yenilmezlik serisini 41 maça çıkaran sarı-kırmızılılar, kulüp tarihinin bu kulvardaki en uzun kaybetmeme rekorunu da egale etti.
33 GALİBİYET, 8 BERABERLİK
Bu sonuçla birlikte 33. galibiyetini alan sarı-kırmızılılar, 8 de beraberlik alarak Mayıs 2017-Kasım 2019 arasındaki döneminde imza attığı kulüp tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik rekorunu egale etti. Süper Lig’deki son iç saha mağlubiyetini 2023-24 sezonunda, 19 Mayıs 2024 tarihinde oynanan Fenerbahçe derbisinde 1-0’lık skorla alan sarı-kırmızılılar, bu karşılaşma sonrası RAMS Park’ta çıktığı 41 müsabakada da sahadan yenilgiyle ayrılmadı.