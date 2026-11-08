Manavgat'ta tahrayla hayali düşmanlara saldıran genç gözaltına alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu madde etkisinde olduğu öğrenilen ve bahçe işlerinde kullanılan tahrayı eline alarak hayali düşmanlara saldıran şahıs, polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Çevresinde insanlar olmasına rağmen tahrayı gelişigüzel sallayan genç, kendisini ikna etmeye çalışan vatandaşları da korkuttu.

Manavgat içesi Demokrasi Bulvarı'nda meydana gelen olayda, vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı 'Demokrasi Bulvarı üzerinde elindeki tahrayı gelişigüzel sallayan bir kişinin olduğu' ihbarı ile Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve 112 Sağlık ekipleri alarma geçti. Madde etkisiyle halüsinasyon gören ve elindeki tahrayı karşısında biri varmış gibi boşluğa sallayan, zaman zaman tahrayı sallarken yere düşen, tahranın başına ve yüzüne isabet etmesi sonucu kanlar içerisinde kalan şahıs, çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Elindeki tahra ile kendisini yaraladı

Kendisini engellemek isteyen vatandaşlara fırsat vermeyen şahıs, bir vatandaşın çabasıyla kalabalık alandan bir süreliğine uzaklaştırılsa da tekrar caddeye geri döndü. Yola çıkıp zaman zaman araçların önünü kesen ve dakikalarca vatandaşlara korkulu anlar yaşatan genç, polis ekiplerinin olay yerine gelmesi sonucunda elindeki tahrayı bıraktı. Ekipler, isminin Ahmet C. A. olduğu öğrenilen şahsı kendisine ve çevredekilere zarar vermemesi için kelepçeleyerek polis aracına bindirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahalede bulunduğu şahıs tedavisinin yapılması için polis eşliğinde Manavgat Devlet Hastanesine götürüldü. Kullandığı maddenin etkisiyle olayı gerçekleştirdiği öğrenilen şahıs hakkında 'Madde etkisiyle genel güvenliği tehlikeye sokmak'tan işlem yapıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı