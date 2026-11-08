Nedensiz silahlı saldırı, uyuşturucu imalathanesini ortaya çıkardı! O anlar kamerada

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Beyoğlu’nda sokakta 2 kişiye silahla ateş açan şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma, bir uyuşturucu imalathanesini ortaya çıkardı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

TANIMADIKLARI BİR KİŞİ ATEŞ AÇTI

Yenişehir Mahallesi’nde 2 Kasım Pazartesi günü saat 17.30 sıralarında Mazlum K. ve Mahsun K.’ye, tanımadıkları bir kişi tarafından silahla ateş açıldı. Saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

HUSUMETLERİ OLMADIĞINI SÖYLEDİLER

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, saldırıya uğrayan Mazlum K. ve Mahsun K.’nin ifadelerini aldı. İki kişinin ifadelerinde kimseyle husumetleri bulunmadığını ve neden saldırıya uğradıklarını bilmediklerini söyledikleri öğrenildi.

Çalışmalarını sürdüren polis, saldırı şüphelisinin Efecan Y. olduğunu belirledi. Saldırının ardından başka bir sokakta bekleyen Efecan Y.’yi, motosikletle gelen Ömer K.’nin (18) bölgeden uzaklaştırdığı tespit edildi.

KİRALIK MOTOSİKLET ELE VERDİ

Polis, Efecan Y.’nin motosikleti kiraladığını belirledi. Kiralık motosikleti Yenişehir Mahallesi’nde park halinde bulan ekipler, çevrede takibe başladı. Motosiklete binmek üzere sokağa gelen Ömer K. yakalandı. Efecan Y.’nin Örnektepe Mahallesi’ndeki bir gecekonduda olduğunu tespit eden polis, gecekondudan çıkan şüpheliyi de yakaladı.

GECEKONDUDA UYUŞTURUCU İMALATI

Alınan arama kararının ardından gecekonduya giren polis ekipleri, burada Gülse B.’yi (19) gözaltına aldı. Gülse B.’nin sentetik ecza kapsüllerine uyuşturucu hammaddesi doldurarak imalat yaptığı ileri sürüldü.

Gecekonduda yapılan aramada şunlar ele geçirildi:

7 çuval içinde toplam 135 kilogram sentetik ecza uyuşturucu hammaddesi pregabalin, 40 bin uyuşturucu hap, doldurulmaya hazır 250 bin boş kapsül, 400 boş sentetik ecza kutusu ve hap dolumunda kullanılan makine ile aparatlar.

“NEDEN ATEŞ ETTİĞİMİ HATIRLAMIYORUM” İFADESİ

Efecan Y.’nin polise verdiği ilk ifadede, sarhoş olduğunu ve neden ateş ettiğini hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Şüphelilerden Efecan Y.’nin 1, Ömer K.’nin 8, Gülse B.’nin ise 7 suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelinin silahla ateş açtığı anlar yer alıyor.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Gülse B., “uyuşturucu madde imal ve ticareti” suçundan adliyeye sevk edildi. Efecan Y. ile Ömer K. ise “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması”, “kasten yaralamaya teşebbüs” ve “uyuşturucu madde imal ve ticareti” suçlarından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı