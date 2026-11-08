Ünlü rapçi Killa Hakan yoğun bakımda uyutuluyor! Sevenlerinden dua istendi

Türk rap müziğinin tanınan isimlerinden Killa Hakan'ın sağlık durumuyla ilgili endişelendiren bir gelişme yaşandı. Almanya'da tedavi altına alınan ünlü rapçinin yoğun bakımda uyutulduğu öğrenildi. Killa Hakan'ın sağlık durumuna ilişkin son bilgileri avukatı Şükrü Sarıdede verdi.

DOKTORLAR TARAFINDAN UYUTULUYOR

Killa Hakan'ın akciğerlerindeki karbondioksiti dışarı atamadığını belirten Avukat Sarıdede, "Killa Hakan ciğerlerindeki karbondioksit gazını dışarıya veremediği için doktorlar tarafından bilinçli olarak uyutulmakta. Fakat Killa Hakan hepinizin tanıyacağı gibi savaşçı bir kişiliktir. Ve bu savaşçılığıyla bunun da üstesinden geleceğine olan inancımız tam" ifadelerini kullandı.

12 ARALIK KONSERİ İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Ünlü rapçinin sağlık sorunlarına rağmen 12 Aralık'ta yapılması planlanan konserin hazırlıklarının devam ettiğini belirten Sarıdede, Killa Hakan'ın kısa sürede sağlığına kavuşmasını beklediklerini söyledi.

Sarıdede, "Ayrıca 12 Aralık'ta yapacağımız konserin hazırlıklarına devam etmekteyiz. Ve Allah'ın izniyle Killa Hakan buradan yakın zamanda taburcu olacak, bizatihi bu konsere katılacaktır. Dolayısı ile siz onu sevenlerin dualarını ondan esirgememesini rica ediyoruz" dedi.