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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ufkumuzun uzandığı her yerde kalplerini ve gözlerini bize çevirmiş kardeşlerimizin dertleriyle dertlendiğimiz gibi Gazze için...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ufkumuzun uzandığı her yerde kalplerini ve gözlerini bize çevirmiş kardeşlerimizin dertleriyle dertlendiğimiz gibi Gazze için de kıyamdayız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ufkumuzun uzandığı her yerde kalplerini ve gözlerini bize çevirmiş kardeşlerimizin dertleriyle dertlendiğimiz gibi Gazze için de kıyamdayız."

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Gazze Güncel Haberler

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