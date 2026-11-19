Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Antalya'da geçtiğimiz gün meydana gelen ve bariyerlere çarpan motosiklette artçı olarak bulunan 2 aylık evli gencin ölümüne neden olan VIP araç sürücüsü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Önceki gün akşam saatlerinde Kepez ilçesi ilçesi Avni Tolunay Mahallesi Hürriyet Caddesi ile Batı Çevreyolu kesişiminde bulunan köprülü kavşak girişinde meydana gelen kazada S.Ç.'nin kullandığı 07 CNG 242 plakalı motosiklete çakırlar istikametine seyir halindeyken refüj başlangıç bölgesine geldiğinde kararını değiştirerek aniden şerit değiştiren Nedim G.'nin kullandığı 07 CKF 269 VIP minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet savrulurken yolcu konumunda bulunan Ali Hasan Yeşil, motosikletten fırladı.

Aniden şerit değiştirip motosiklete çarptığı ortaya çıktı

Sürücü S.Ç. motosiklet ile birlikte yaklaşık 60 metre sürüklenirken kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde motosikletten düşen artçı konumundaki Ali Hasan Yeşil'in hayatını kaybettiği belirlendi. 2 aylık evlik olduğu öğrenilen ve feci kazada hayatını kaybeden Ali Hasan Yeşil'in cenazesi ekiplerin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken ailesi tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

VIP araç sürücüsü tutuklandı

Kaza yeri raporlarında aksine bir işaret bulunmadıkça trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirdiği ve trafik yer işaretlemeleri ile belirtilen hususlara uymadığı tespit edilen VIP araç sürücüsü kazanın ardından gözaltına alındı. İşlemleri için polis merkezine götürülen VIP araç sürücüsü Nedim G. ifade işlemlerini ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı