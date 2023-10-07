Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kamu kurumlarına yeni atamalar yapıldı. Gelir İdaresi Başkanlığına Bekir Bayrakdar, Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığına ise Yusuf Kıraç atandı.

Cumhurbaşkanlığı Kararıyla kamu kurumlarına üst düzey yönetici atamaları yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre; Gelir İdaresi Başkanlığına Bekir Bayrakdar, Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığına ise Yusuf Kıraç atandı.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NA YENİ ATAMALAR

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Kamu Malı Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürü Yakup Tekin, Kamu Finansmanı Genel Müdürü Ömer Karademir, Borçlanma Genel Müdürü Yiğit Korkmaz Yaşar, Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü Deniz Yılmaz, Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar oldu.

İşte diğer atamalar: