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Çikolata tartışması alevleniyor! Skandal paylaşımını silen Patiswiss CEO'sunda art arda yeni açıklamalar

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Sosyal medyada bir kullanıcı tarafından paylaşılan küflü çikolataların fotoğraflarına "Sen bence evindeki nem oranına bir bakmalısın. Prim yapmak için bize baya ihtiyacı var herkesin. Bizim avukatların marka karalama gibi suçlardan neler isteyeceğinden herkes habersiz" yanıtını veren Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu tepkiler üzerine paylaşımını sildi. Tunaoğlu, Instagram hesabı üzerinden art arda yeni açıklamalarda bulundu.

Son dönemde marketlerden alınan bazı ürünlerle ilgili şikayetlerini sosyal medya üzerinden duyuran vatandaşlar şirketlerin ürün kalitelerini artırması ya da muhafaza etmeleri konusunda önemli katkılar sağlıyor.

KÜFLÜ ÇİKOLATALARIN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

İş dünyasını bir araya getiren sosyal medya platformunda da benzer bir olay yaşandı. Marketten aldığı çikolatanın beyazlaştığını ve küflendiğini fark eden bir kullanıcı söz konusu ürünün fotoğraflarını da hesabından paylaştı.

"TEDARİK ZİNCİRİ SÜRECİNDE PROBLEM VAR"

"Kahve eşlikçilerime bakın, küflenmiş çikolataya ilk defa şahit oluyorum. Üstelik son tüketim tarihine daha var" ifadelerini kullanan kullanıcı paylaşımına "Muhtemelen tedarik zinciri sürecinde muhafaza koşullarında bir problem var" diye devam etti.

Çikolata tartışması alevleniyor! Skandal paylaşımını silen Patiswiss CEO'sunda art arda yeni açıklamalar

ŞİRKET CEO'SUNDAN SKANDAL YANIT

Satın aldığı çikolata markası Patiswiss'in CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu nu etiketleyen kullanıcı hiç beklemediği bir yanıtla karşılaştı.

"PRİM YAPMAK İÇİN BİZE BAYA İHTİYACI VAR HERKESİN"

Tunaoğlu, "Bu ürünler hayatta küflenmez biliyor musun? Hadi doğru diyelim. Sen bence acil şekilde evindeki nem oranına falan baya bir bakmalısın. Bir de linkedinde paylaşacak hiç başka içeriğinin olmaması ne acı. Haklısın prim yapmak için bize baya ihtiyacı var herkesin.

"BÖYLE BİR DURUM OLSA SÖYLER TELAFİSİNİ İSTERSİN"

Baksana aşağıya "çöp" falan yazanlara. Bizim avukatların marka Karalama, Marka değeri düşürme vs'den isteyeceğinden herkes habersiz. Ayrıca! Bize böyle bir durum olsa söyler telafisini istersin. Karşında senin dev Migros ve biz varız. Herkes ürünün öyle arkasındaki. Haydi size kolay gelsin. Avukatlarımız iletişime geçecektir sizinle ama ben kendi işimi kendim çözmeyi severim"

Çikolata tartışması alevleniyor! Skandal paylaşımını silen Patiswiss CEO'sunda art arda yeni açıklamalar

TEPKİLER SONRASI PAYLAŞIMINI SİLDİ

Bu mesaja sosyal medyadan art arda tepkiler gelince Tunaoğlu, bu mesajı sildi. Instagram hesabından yeni paylaşımlar yapan Tunaoğlu şu ifadeleri kullandı; "Ah ülkemin güzel insanları... Ah güzel rakiplerim ki bizi rakip görenlere göre baya küçüğüz. Neyse. Sadece imla kurallarıma takıldınız. Özür dilerim herkesten imla kurallara uyumun yazılarımda hız kaynaklı eksik kalmış. Sosyal medya uzmanlarıma bırakmayacak kadar tez canlılığımın da etkisi var tabii. Kabul edelim şimdi işi bilene bırakmak lazım. Ben bu kadar önemli değilim ya da güzel dilimizi sosyal medya içinde kullanım notum hiç bir şeye referans değil. Tıpkı İngilizce yazma ve konuşma arasındaki farklılıklar gibi. Bu arada telefonum ing. klavye ve gözlerimde çok ciddi bir kuruluk var göremiyorum. Size zahmet benim hatalarımı yazım ve imla denetimini yapıp/düzeltir misiniz. Bu cümledeki yanlışları bulacak ve düzeltecek insanlara şimdiden teşekkür ederim."

Çikolata tartışması alevleniyor! Skandal paylaşımını silen Patiswiss CEO'sunda art arda yeni açıklamalar

"'ÇÖP ÜRETİYORSUNUZ' DEYİNCE SAKİN KALMAK ÇOK ZORDU"

Tunaoğlu Instagram hesabından paylaştığı bir diğer açıklamada ise "Sormuşsunuz bana şunu söylemek çok mu zor diye! Onca insanın ekmek yediği emek verdiği bir üretici için bu postun altına yapılan yorumlarda, "çöp üretiyorsunuz" deyince sakin kalmak çok zordu. Sahiplenmek ve korumak, haksızlığa karşı gelmek yaradılışım da var. Hayatımın sonuna kadar da vazgeçmeyeceğim sanırım. Ancak yazım dili vs. derken kime yazdığım ciddi seviyede yanlış anlaşılmış ve karışmış durumda haklısınız. 'Çöp satıyorsunuz' diyenlerdir avukatlarımızın görüşmesi gereken. Yanlış anlaşıldığı, yeterince özne yüklem yerine oturmadığı ve tüm yazım/imla hataları için özür dilerim. Yine eklemek isterim ki satan da üreten de ürünün arkasındadır. Bizimle direk olarak iletişime geçme yönetimi, durumun sebebi/kaynağı belli olmadan kamuoyunu yanıltma olmamasını tercih ederdim. Ama bu da kabul. Türkçe lastik değildir, çekiştirmeyelim lütfen bir diğer ricam. Bu yazıdaki imla ve yazım hataları için özür diler, düzeltmeler için şimdiden teşekkür ederim"

Çikolata tartışması alevleniyor! Skandal paylaşımını silen Patiswiss CEO'sunda art arda yeni açıklamalar

Kaynak: Haberler.com / Güncel

Sosyal Medya Instagram CEO Güncel Haberler

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