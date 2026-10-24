Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

TMSF'ye tam 5 milyar TL yatırdılar! İki iş insanı için kritik karar

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TMSF'ye tam 5 milyar TL yatırdılar! İki iş insanı için kritik karar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Astor Enerji ortakları Feridun Geçgel ve Enver Geçgel, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun gönüllü iade hesabına 5 milyar TL ödeme yaptı. Milyarlarca liralık ödemenin ardından iki ismin mal varlıkları üzerindeki dondurma tedbiri kaldırıldı.

  • Astor Enerji ortakları Feridun Geçgel ve Enver Geçgel, TMSF'nin gönüllü iade hesabına toplam 5 milyar TL ödeme yaptı.
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında yapılan ödemenin ardından iki ismin mal varlıklarına uygulanan dondurma tedbiri kaldırıldı.

Fon soruşturmasında milyarlarca liralık yeni bir gelişme yaşandı. Astor Enerji ortakları Feridun Geçgel ve Enver Geçgel'in TMSF'ye 5 milyar TL ödeme yapmasının ardından mal varlıklarına uygulanan tedbir kaldırıldı.

ASTOR ENERJİ ORTAKLARINDAN 5 MİLYAR TL'LİK ÖDEME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında önemli bir adım atıldı. Soruşturmada adı geçen Astor Enerji Anonim Şirketi ortakları Feridun Geçgel ve Enver Geçgel, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) gönüllü iade hesabına ödeme yaptı. İki ismin söz konusu hesaba yatırdığı toplam tutarın 5 milyar TL olduğu belirtildi. Ödeme, soruşturma kapsamında gönüllülük esasına göre gerçekleştirildi.

MAL VARLIKLARINA UYGULANAN TEDBİR KALDIRILDI

Milyarlarca liralık ödemenin ardından Feridun Geçgel ve Enver Geçgel hakkında yeni bir karar alındı. İki ismin mal varlıkları üzerindeki dondurma tedbiri kaldırıldı. Böylece fon soruşturması kapsamında mal varlıklarına yönelik uygulanan tedbir, TMSF'nin gönüllü iade hesabına yapılan ödemenin ardından sona erdi.

ÖDEME TMSF'NİN GÖNÜLLÜ İADE HESABINA YAPILDI

Feridun Geçgel ve Enver Geçgel'in gerçekleştirdiği ödeme, doğrudan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun gönüllü iade hesabına aktarıldı.

İlgili Haberler
İddia: Fon soruşturmasında eski SPK Daire Başkanı Erman Çete hakkında gözaltı kararıİddia: Fon soruşturmasında eski SPK Daire Başkanı Erman Çete hakkında gözaltı kararı
Şamil Tayyar'dan 'fon' çıkışı: Yaşananlar 17 Aralık'a asla benzetilemez, açgözlüler devleti zehirlediŞamil Tayyar'dan "fon" çıkışı: Yaşananlar 17 Aralık'a asla benzetilemez, açgözlüler devleti zehirledi
Diyanet Vakfı'ndan fon iddialarına yalanlamaDiyanet Vakfı'ndan fon iddialarına yalanlama
Aile üyeleri tutuklanan Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak adımAile üyeleri tutuklanan Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak adım
İstifa eden Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak yeniden gözaltına alındıİstifa eden Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı
Ali Kemal İsmailoğlu
Ali Kemal İsmailoğlu
Haberler.com
Bu haber 30 sitede yayınlandı.
Köyü basan silahlı çete neye uğradığını şaşırdı! Ortalık kan gölüne döndü

Köyü basan silahlı çeteye halk pabuç bırakmadı: 30 saldırgan öldürüldü
Zonguldak'taki maden faciasında 2 kişi hakkında gözaltı kararı

Maden faciasında adli süreç başladı: 2 kişi hakkında gözaltı kararı
ABD'den İran'a peş peşe saldırı tehdidi! Tarih verdiler

ABD'den İran'a yeni saldırı sinyali! Açıklamalar peş peşe geldi
Haberler.com
2000

Yorumlar (11)

Haber Yorumlarınihat kalan:

Paran varsa adaleti bile satin alirsin

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıA. Sel:

Sadece Türkiye değil dünya da fon için devletler garanti vermez sadece gözetmendir. Burada da zararı devlet karşılamıyor fonculardan alıp parasını alamayanlara vermek için yasa çıkardı ödeniyor. Bunu fonlara para yatıranlar biliyor aslında Muhalefet çıkarım peşinde. İlerleyen günlerde daha fazlalaşacak tutuklananlar göreceğiz

yanıt1
yanıt2
Haber YorumlarıA. Hamza:

vaybe ne güzel dünya bende devletin bankasını soyayım 10 gün sonra yakalandım misal çaldığım parayı geri vereyim tamam tüh ulan yakalanmasaydım köşeyi dönecektim torunlarıma anlatırım

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumları4jdzqvwvb4:

devlet bu işten iyi para kazandı.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıerbilek06:

devede tüy dökücü mü kulak mı hangisi kazan kazan oynayın bakalım bu halk hesap sorar ama

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12'nci kattan sarkan minik kızı kurtarmak için seferber oldular

Anne alışverişe gitti, minik kızı ölümden komşular kurtardı!
Kolombiya'da Casanare gişelerine bomba yüklü araçla saldırıda 4 kadın yaralandı

Saniyeler önce böyle kaçtılar! Çok sayıda kadın yaralı
Türkiye'de bir ilk! Muş'taki hasta İstanbul'da ameliyat edildi

Türkiye'de bir ilk! 1.400 kilometre uzaktan ameliyat edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 ülkenin dışişleri bakanını kabul etti

Kritik buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 ülkenin bakanını ağırladı
Masaj salonu adı altında fuhuş yaptırmışlar! 13 adrese polis baskını

Masaj salonu değil fuhuş yuvası! Polis baskını skandalı ortaya çıkardı
Atatürkçü Düşünce Derneği'ndeki görüntüler büyük tepki çekti

Atatürk'ün düşüncesini yaşatmak bunlara kaldıysa vay halimize
Şenol Güneş'ten Milli Takım için olay sözler! Sergen Yalçın sorusuna dikkat çeken yanıt

Sergen Yalçın'a hayırlı olsun dedi, ardından sitem etti

Yılmaz Vural, Türk futbolunun köklü takımını satın alıyor

Türk futbolunun köklü takımını satın alıyor
İddia: Fon soruşturmasında eski SPK Daire Başkanı Erman Çete hakkında gözaltı kararı

SPK'nın önemli isimlerindendi! Fon skandalı ona da sıçradı