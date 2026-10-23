Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Romanya açıklarında gemiye İHA saldırısı! Ölü ve kayıplar var

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Romanya açıklarında gemiye İHA saldırısı! Ölü ve kayıplar var
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Romanya'nın Köstence kenti açıklarında 13 mürettebatın bulunduğu ticaret gemisi, insansız hava aracı (İHA) saldırısının ardından battı. Komor Adaları bayraklı gemideki 9 denizci kurtarılırken 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise kayboldu. Romanya Cumhurbaşkanı Nicusor Dan, saldırıya sert tepki göstererek Rusya'ya savaşı sona erdirme çağrısında bulundu.

Romanya açıklarında seyreden Khoryv adlı ticaret gemisi, İHA saldırısının ardından Karadeniz'in sularına gömüldü. Saldırıda 1 denizci yaşamını yitirirken kaybolan 3 mürettebat için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

13 MÜRETTEBATIN BULUNDUĞU GEMİ BATTI

Romanya'nın Köstence kenti açıklarında meydana gelen saldırıda, Komor Adaları bayrağı taşıyan Khoryv adlı ticaret gemisi hedef alındı. Gemide 10 Ukraynalı ve 3 Azerbaycanlı olmak üzere toplam 13 mürettebat bulunuyordu. Bulgaristan Ulusal Televizyonu, ticaret gemisinin insansız hava aracı tarafından vurulduğunu bildirdi. Saldırının ardından ağır hasar alan gemi battı. Romanya ulusal haber ajansı Agerpres'in aktardığı bilgilere göre, olayın ardından bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

9 DENİZCİ KURTARILDI, 3 KİŞİ ARANIYOR

Saldırının ardından harekete geçen kurtarma ekipleri, denize düşen mürettebattan 9'unu sağ olarak kurtardı. Yapılan çalışmalarda 1 denizcinin cansız bedenine ulaşıldı. Gemide bulunan 3 kişiden ise henüz haber alınamadı. Kayıp denizcilerin bulunması için bölgedeki arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.

ROMANYA CUMHURBAŞKANI'NDAN RUSYA'YA SERT TEPKİ

Romanya Cumhurbaşkanı Nicusor Dan, geminin batmasının ardından yaptığı açıklamada saldırıyı Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşla ilişkilendirdi. Dan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bu sabah Komor Adaları bayraklı Khoryv gemisi, Romanya karasuları yakınlarında bir insansız hava aracı saldırısına uğrayarak battı. Maalesef 1 denizci hayatını kaybetti ve 3 denizci daha aranıyor. İçişleri Bakanlığı'ndan kurtarma ekiplerini tebrik ediyorum, onların müdahalesi olmasaydı can kaybı çok daha yüksek olurdu. Bu saldırı, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığının trajik sonuçlarının yeni bir örneğidir. Rusya'nın artık ABD ve Avrupa'nın barış girişimlerini ciddiye almasının, ateşkes önerilerini kabul etmesinin ve savaşı sona erdirmesinin zamanı geldi."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 13 sitede yayınlandı.
Birkan Nasuhoğlu’ndan Dilan Çiçek Deniz’e aşk dolu mesaj: Oy kurban olduğum

Birkan Nasuhoğlu’ndan Dilan Çiçek Deniz’e: Oy kurban olduğum
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu! Atilla Karaoğlan 3. kez düdük çalacak

Derbinin hakemi belli oldu! Galatasaray'a 10 kart göstermişti
Ebru Şallı’dan oğlu Pars'la ilgili yürek yakan sözler: Gitmemeliydi ama gitti

Evlat acısı yaşayan ünlü manken: Pars gitmemeliydi
Tutuklu iş insanının İngiltere'deki serveti ortaya çıktı! Hesaplar donduruldu

İşte tutuklu iş insanının parayı kaçırdığı ülke! Dev servet donduruldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canlı bahiste 7 saniyelik gecikme oyunu! Milyonlarca liralık vurgunda 8 gözaltı

Canlı bahiste "7 saniye" oyunu! Vurdukları para inanılmaz
Gerçek dostluğun fotoğrafı! Engelleri birlikte aşıyorlar

Haberi okuyan herkes aynı yorumu yapıyor

Beşiktaş maçında inanılmaz pozisyon! Tepkiler çığ gibi

Verilen karar futbolseverleri isyan ettirdi

Velinin okula getirdiği yaprak sarması 12 öğrenciyi hastanelik etti

Tavuk değil! Velinin okula getirdiği yemek öğrencileri hastanelik etti
Polis nişanlısı tarafından öldürülen avukat son yolculuğuna cübbesiyle uğurlandı

Mahkemelerde giymesi gerekirken tabutuna serildi
Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi! Fenerbahçe'de şok ayrılık

Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi

Dron saldırısına uğrayan tanker İstanbul Boğazı’ndan geçti! Boğaz trafiğe kapatıldı

İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı! İşte nedeni