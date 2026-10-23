Romanya açıklarında gemiye İHA saldırısı! Ölü ve kayıplar var

Romanya açıklarında seyreden Khoryv adlı ticaret gemisi, İHA saldırısının ardından Karadeniz'in sularına gömüldü. Saldırıda 1 denizci yaşamını yitirirken kaybolan 3 mürettebat için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

13 MÜRETTEBATIN BULUNDUĞU GEMİ BATTI

Romanya'nın Köstence kenti açıklarında meydana gelen saldırıda, Komor Adaları bayrağı taşıyan Khoryv adlı ticaret gemisi hedef alındı. Gemide 10 Ukraynalı ve 3 Azerbaycanlı olmak üzere toplam 13 mürettebat bulunuyordu. Bulgaristan Ulusal Televizyonu, ticaret gemisinin insansız hava aracı tarafından vurulduğunu bildirdi. Saldırının ardından ağır hasar alan gemi battı. Romanya ulusal haber ajansı Agerpres'in aktardığı bilgilere göre, olayın ardından bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

9 DENİZCİ KURTARILDI, 3 KİŞİ ARANIYOR

Saldırının ardından harekete geçen kurtarma ekipleri, denize düşen mürettebattan 9'unu sağ olarak kurtardı. Yapılan çalışmalarda 1 denizcinin cansız bedenine ulaşıldı. Gemide bulunan 3 kişiden ise henüz haber alınamadı. Kayıp denizcilerin bulunması için bölgedeki arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.

ROMANYA CUMHURBAŞKANI'NDAN RUSYA'YA SERT TEPKİ

Romanya Cumhurbaşkanı Nicusor Dan, geminin batmasının ardından yaptığı açıklamada saldırıyı Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşla ilişkilendirdi. Dan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bu sabah Komor Adaları bayraklı Khoryv gemisi, Romanya karasuları yakınlarında bir insansız hava aracı saldırısına uğrayarak battı. Maalesef 1 denizci hayatını kaybetti ve 3 denizci daha aranıyor. İçişleri Bakanlığı'ndan kurtarma ekiplerini tebrik ediyorum, onların müdahalesi olmasaydı can kaybı çok daha yüksek olurdu. Bu saldırı, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığının trajik sonuçlarının yeni bir örneğidir. Rusya'nın artık ABD ve Avrupa'nın barış girişimlerini ciddiye almasının, ateşkes önerilerini kabul etmesinin ve savaşı sona erdirmesinin zamanı geldi."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı