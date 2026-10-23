Yunanistan Kara Kuvvetleri, 'anti-drone kafes' sistemini kullanmaya başladı

Yunanistan Kara Kuvvetleri, "anti-drone kafes" sistemini kullanmaya başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yunanistan Kara Kuvvetleri, modern savaş alanlarının yükselen tehdidi kamikaze İHA’lara karşı envanterindeki tank ve zırhlı araçları Ukrayna-Rusya savaşında yaygınlaşan 'kafes zırh' (anti-drone kafesi) sistemiyle donatmaya başladı.
- Yunanistan Kara Kuvvetleri, zırhlı kara platformlarını üstten gelen kamikaze İHA saldırılarına karşı 'kafes zırh' (anti-drone kafesi) sistemleriyle donatmaya başladı.
- Koruma sistemi ana muharebe tanklarının yanı sıra zırhlı personel taşıyıcıları ve zırhlı muharebe araçlarını da kapsıyor.
- 25 Mart 2026'da Atina'da düzenlenen törende Leopard 2HEL, Leopard 2A4 ve Leopard 1A5 tanklarının tamamında kafes zırh sistemleri görüldü.
Modern savaş alanlarının en büyük tehditlerinden biri haline gelen kamikaze İHA ve asimetrik drone saldırılarına karşı ülkeler yeni savunma önlemleri geliştirmeye devam ediyor. Son adım komşu Yunanistan’dan geldi. Yunanistan Kara Kuvvetleri, envanterindeki zırhlı kara platformlarını 'kafes zırh' (anti-drone kafesi) sistemleriyle donatmaya başladı.
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞININ SAVAŞ LİTERATÜRÜNE KAZANDIRDIĞI YÖNTEM
Özellikle Ukrayna- Rusya savaşında askeri literatüre giren ve üstten gelebilecek drone saldırılarını durdurmayı amaçlayan bu yöntem, Yunanistan kara unsurları tarafından da aktif şekilde uygulanmaya başlandı. Koruma önlemlerinin yalnızca ana muharebe tanklarıyla sınırlı kalmadığı; zırhlı personel taşıyıcılar (ZPT) ve zırhlı muharebe araçlarını (ZMA) da kapsadığı görüldü.
GEÇİT TÖRENLERİNDE DİKKAT ÇEKTİ
Yunan ordusunun zırhlı araçlarındaki bu değişim askeri geçit törenlerinde de gözler önüne serildi. 28 Ekim 2025’te Selanik’te düzenlenen törende XXI Zırhlı Tugay envanterindeki Leopard 2A4 tanklarının çatı zırhıyla donatıldığı tespit edilmişti. 25 Mart 2026’da Atina’da gerçekleştirilen törende ise Leopard 2HEL, Leopard 2A4 ve Leopard 1A5 tanklarının tamamında söz konusu koruyucu kafes zırh sistemlerinin yer aldığı gözlemlendi.
MÜRETTABAT GÜVENLİĞİNİ ARTIRIYOR
Uzmanlar, araçların tepe noktalarına yerleştirilen kafes sistemlerinin kamikaze droneların ana zırha ulaşmadan infilak etmesini sağladığını ve araç içindeki mürettebat güvenliğini önemli ölçüde artırdığını belirtiyor. Atina yönetiminin savunma konseptini modern insansız hava aracı tehditlerine göre yeniden şekillendirme adımları ise dikkat çekiyor.