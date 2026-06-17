CHP Sözcüsü Müslim Sarı İhraç ve Görevden Alma Kararlarını Açıkladı

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, bugün yapılan MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Erzurum, Bursa ve Bitlis il başkanları ile eski Mardin, İstanbul ve Batman il başkanları hakkında disiplin sürecinin başlatıldığını, Gaziantep, Adana, Malatya, Ankara, İzmir ve Kayseri il başkanlarının yönetimleriyle beraber görevden alındığını duyurdu.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, bugün yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardındna basın toplantısı düzenledi. MYK'nın gündemlerine dair bilgi veren Sarı, Temmuz ayında Ankara'da yapılacak NATO zirvesinin ve Fransa'yla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında 8 Haziran'da gerçekleştirilen anlaşmayı değerlendirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz üzere Fransa öteden beri bu bölgede, özellikle Doğu Akdeniz'de, kendilerini Levant olarak tanımladıkları bölgelerde bir stratejik avantaj elde edebilmek için, bir jeopolitik avantaj elde edebilmek için hamlelerde bulunuyor. Özellikle yine Lübnan, Suriye, geleneksel olarak Fransa'nın etkisi altında bulunmuş olan bu bölgelerde Fransa bu son dönemlerde bir zorluk yaşadığı için, özellikle buradaki etkisini kaybetme durumuyla karşı karşıya kaldığı için, durumu dengelemek üzere Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin aleyhine olabilecek birtakım hamleler yapıyor."

Bu hamlelerden biri 8 Haziran'da yapılan anlaşma. 8 Haziran'da yapılan anlaşmayla Fransa askerlerinin adada yani Kıbrıs Adası'nda konuşlandırılması ve üs kullandırma yetkisinin Fransa'ya verildiğini görüyoruz. Bu açık bir biçimde hem 1960'taki kurucu anlaşmaya aykırı bir durumdur hem de Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de çevreleme stratejisinin bir parçası olarak değerlendirilmelidir. Fransa bir yandan bölgede özellikle Yunanistan ve Lefkoşa hattında kurulan ittifakı derinleştirmek üzere buraya katkı sunarak, bir yandan Türkiye'nin bu bölgedeki gücünü, yetkisini, etkisini azaltmak üzere bir manevra içerisine girmiş bulunmaktadır.

Bu aynı zamanda tek taraflı olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından ilan edilen münhasır ekonomik bölge ve bu münhasır ekonomik bölgede özellikle Total başta olmak üzere Fransız şirketlerinin aramayla ilgili fiili durumlarına bir güvenlik kalkanı oluşturmak için de kullanılıyor. Bu açık bir biçimde yapılan 1960'taki anlaşmaya aykırıdır ve Türkiye'nin milli çıkarlarına aykırıdır. Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de ve bu bölgede ciddi şekilde çevrelemekle, sınırlandırmak üzere ele alınmış bir girişimdir. Biz bu girişime şiddetle karşı çıkıyoruz. Hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin yetkili makamlarının bu konuyla ilgili açıklamalar yaptığını da görüyoruz ama bu açıklamaların biraz daha yüksek sesle ve Türkiye'nin milli çıkarlarını daha fazla vurgulayacak şekilde dile getirilmesi gerektiğinin altını özellikle çizmiş bulunuyoruz."

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARINA YANIT

Sarı, gündeme gelen erken seçim tartışmalarına da değindi. Bu konunun MYK'da değerlendirildiğini belirten Sarı, "Genel seçime bir ay kala yapılacak bir seçimi de biz erken seçim olarak kabul etmiyoruz. Dolayısıyla bunun bir erken seçim olmadığı çok açıktır. ve biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak seçimlere bir ay kala yapılan bir erken seçime parlamento desteği açısından destek vermeyeceğimizi de açıkça ilan ediyoruz. Tabii bu arada Tayyip Erdoğan'ın da Cumhurbaşkanı'nın da aday olup olmadığı tartışmaları ayrı bir konu. Yani Sayın Cumhurbaşkanı burada bir aday olacak mı, olmayacak mı? Tabii bu tartışmalar hep onun aday olacağı varsayımı üzerine gidiyor ama bu konuyla ilgili netleşmiş bir tavır da yok. Bizim bu konuyla ilgili politik düşüncemiz nettir" dedi.

SARI, DİSİPLİNE SEVK KARARLARINI AÇIKLADI

Göreve geldikleri günden bu yan partinin kurumsal kimliğini zedeleyen kişileri not ettiklerini söyleyen Sarı, bu konuda MYK'da alınan kararları açıkladı. Sarı, şunları söyledi:

6 tane, 3 il başkanımız ve 3 eski il başkanımız, önceki dönem il başkanımızın özellikle mutlak mutlan davası süreci içinde yer alan iddianamelerde bulunduğu sebebiyle ve bugün içine düştüğümüz bu mutlak mutlan krizinin bir parçası olması sebebiyle kendileriyle ilgili bir disiplin sürecini başlatmış oluyoruz. Bu arkadaşlarımızı tedbirli bir biçimde Yüksek Disiplin Kuruluna sevk etmiş bulunuyoruz bugünkü MYK kararıyla. Bu üç arkadaşımız mevcut il başkanı. Bunlardan biri Erzurum İl Başkanımız Serhat Can Eş. Kendisini disipline sevk ederek yönetimiyle beraber il yönetimini fesih kararı almış bulunuyoruz. Yerine de Mahmut Edebali diye bir arkadaşımızı il başkanı olarak atamış bulunuyoruz.

Yine aynı şekilde iddianamelerin yani bu sürecin, mutlak mutlan sürecinin başlamasına kendi dilekçesiyle biraz neden olan Bursa İl Başkanımız Nihat Yeşiltaş'ı yine tedbirli bir şekilde disipline sevk ediyoruz. Yönetimle beraber fesih kararı aldık Bursa'yla ilgili olarak. Onun yerine de önceki il başkanlarımızdan Turgut Özkan'ı il başkanı olarak atamış bulunuyoruz.

Yine Bitlis İl Başkanımız, iddianamede ismi geçen arkadaşımız Metin Güzelkaya'yı da yönetimiyle beraber feshederek tedbirli disiplin uygulamasına konu ettik. Ama onun yerine henüz bir atama yapmadık. Yani Bitlis İl Başkanlığımızla ilgili bir değerlendirmeyi henüz yapıyoruz.

Onun dışında üç eski il başkanımız, şu an il başkanımız olmamakla beraber yine bu iddianamede, halk arasında butlan davası olarak daha çok kamuoyunda bilinen davaya konu olmuş, iddianameye konu olmuş arkadaşlarımızı yine disipline sevk etmiş bulunuyoruz. Bu arkadaşlarımızdan biri önceki dönem Mardin İl Başkanımız Mehmet Kılıçarslan, bir diğeri yine önceki dönem İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik, bir diğeri de yine Batman İl Başkanımız Hüseyin Yaşar. Bu altı arkadaşımızı, üçü mevcut il başkanı, üçü önceki dönem il başkanı olmak üzere, tedbirli bir biçimde Yüksek Disiplin Kuruluna MYK kararıyla sevk etmiş bulunuyoruz.

6 İL YÖNETİMİ GÖREVDEN ALINDI

Onun dışında arkadaşlar, yine bu butlan davasından biraz bağımsız olarak, az önce işaret ettiğim ilkemiz çerçevesinde yani partinin kurumsal kimliğini zedeleyici tutum ve davranışlardan dolayı görevden aldığımız ve yönetimlerini feshettiğimiz il başkanlarımız var. Bunlardan biri Gaziantep İl Başkanımız Vakkas Açar. Onun yerine Hasan Nesanır arkadaşımızı il başkanı olarak değerlendirmiş ve atamış bulunuyoruz. Yine aynı şekilde Adana İl Başkanımız Anıl Tamburoğlu'nun yönetimini feshederek yerine Orhan Bayram arkadaşımızı il başkanı olarak değerlendirmiş bulunuyoruz. Yine aynı şekilde Malatya ili için de bir değerlendirme yapıldı. Malatya'da da mevcut İl Başkanımız Barış Yıldız ve yönetimini yine feshederek onun yerine Hakan Satılmış isimli arkadaşımızı il başkanı olarak değerlendirmiş bulunuyoruz. Ankara ili için bir değerlendirme yaptık. Ankara'da mevcut İl Başkan Vekilimiz Yüksel Işık'ın yönetimle beraber feshi ve kendisinin ilgasıyla beraber yerine Fahri Yıldırım'ı il başkanı olarak atamış bulunuyoruz. Yine aynı şekilde İzmir ili için de Çağatay Güç arkadaşımızı yönetimiyle beraber yine görevden alarak, daha doğrusu feshederek hukuki tabirle, yerine Utku Gümrükçü arkadaşımızı il başkanı olarak atamış bulunuyoruz.

Bunun dışında Kayseri ilimize ilişkin bir değerlendirme vardı. Kayseri'de üç tane ilçe başkanlığımız boşta. Buralara değerlendirme yaparak atama yapıyoruz. Melikgazi ilçemiz için Ergün Can Bulat arkadaşımızı, Talas ilçemiz için Hasan Çetin arkadaşımızı ve Kocasinan ilçemiz için de Neşe Nasırlıoğlu arkadaşımızı değerlendirmiş bulunuyoruz.

KADIN KOLLARI GENEL BAŞKANLIĞINA ATAMA

Bunun dışında Kadın Kolları Genel Başkanlığıyla ilgili de bir değerlendirme yaptık ve mevcut arkadaşımız Asu Kaya ve yönetimini feshederek onun yerine Ayten Gül Sever arkadaşımızı Kadın Kolları Genel Başkanı olarak atamış bulunuyoruz.

KURULTAY İÇİN GÖREVLENDİRMELER YAPILDI

Bu örgütsel değerlendirmeler böyle. Bunun dışında arkadaşlar, biliyorsunuz biz olağan kurultayla ilgili bir süreç başlatacağımızı hem Sayın Genel Başkan'ın yapmış olduğu açıklamayla hem en son Parti Meclisinde almış olduğumuz kararla hem de geçen hafta MYK'da yapmış olduğumuz değerlendirmeyle bir komisyon oluşturacağımızı ve bu komisyonun olağan kurultay takvimi başta olmak üzere önümüzdeki süreçte olağan kurultayla ilgili süreci işleteceklerini ve bu konuda görevlendirileceğini söylemiştik.

Bu bugün de MYK'mızda gündeme geldi ve altı arkadaşımızla bir komisyon oluşturuldu. Bu arkadaşlarımız ve MYK üyelerimiz Orhan Sarıbal, Yıldırım Kaya, Adnan Demirci, Nevaf Bilek, Hasan Efe Uyar ve Deniz Demir. Bu arkadaşlarımız, MYK üyesi arkadaşlarımız, bu olağan kurultay hazırlık komisyonunda görev alacaklar. Önümüzdeki süreçte en kısa sürede çalışmalarını tamamlayıp özellikle olağan kurultayla ilgili bir takvimi önümüze koyacaklar. Yani Cumhuriyet Halk Partisinin önüne koyacaklar.

820 DELEGE İMZASI BIRAKILDI

Açıklamanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sarı, olağanüstü kurultay talebiyle 74 il başkanının genel merkeze gelerek delege imzalarını vermesine ilişkin soruya, "Cumhuriyet Halk Partisinin olağanüstü kurultay yapmak üzere imzalarını vermiş olan kurultay delegelerimizin bunun en demokratik hakları olduğunu belirtmek isteriz. Demokratik haklarıdır arkadaşlar. Tüzüğün ilgili maddesinin ilgili hükmü çerçevesinde imzalarını getirdiler ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliğine tevdi ettiler. Biz de bu dilekçeleri aldık. Yaklaşık bizim ilk değerlendirmemize göre 830 adet imza var burada. Yalnız bu dokuz arkadaşımız tedbirli olarak disipline sevk edildiği için onları düştüğümüzde, bir arkadaşımız da imzasını geri çekti. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisine 820 adet kurultay delegesinin imzası bırakıldı. Tutanak altına alındı. Şimdi biz bu imzalarla ilgili bir değerlendirme yapacağız önümüzdeki günlerde. Bu değerlendirmelerimiz hem şekil açısından hem de içerik açısından olacak. Şekil açısından bildiğiniz üzere bizim tüzüğümüzde bu imzaların toplanış biçimleri, süreler, bununla ilgili birtakım teknik ayrıntılar var. Bunlara ilişkin bir değerlendirme yapılacak. Daha sonra da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezinin olağanüstü kurultayla ilgili tavrı konusunda içerikle ilgili bir değerlendirme yaparak kamuoyuyla paylaşılacak. İlgili makul bir süre içerisinde bu değerlendirmeyi arkadaşlarımıza ileteceğiz, kamuoyuyla da paylaşacağız" yanıtını verdi.

CHP'DE İŞTEN ÇIKARMALAR

Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde bazı çalışanların işten çıkartılmasının sorulması üzerine Sarı, şu yanıtı verdi:

"Bununla ilgili de bir değerlendirme yaptık. Kuşkusuz Cumhuriyet Halk Partisinin mevcut bina yönetiminin almış olduğu bir karar. Bununla ilgili ben elimdeki bilgileri sizinle paylaşayım. Ama MYK'nın bu konu gündeminde ve önümüzdeki günlerde de değerlendirilecek. Şimdi biz, bizden önceki yönetici arkadaşlarımız geldiğinde binada burada yaklaşık 94 arkadaşımız çalışıyormuş. Fakat biz devraldığımızda yani 21 Mayıs itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisinin genel merkezinde 179 arkadaşımızın çalıştığını öğrendik."

Dolayısıyla burada ciddi bir istihdam yaşanmış bu iki buçuk yıllık süre içerisinde. Tabii burada Cumhurbaşkanlığı Seçim Ofisini de bunun içine dahil etmek lazım. Yani arkadaşlarımızın siyasal çerçevesi bir Cumhurbaşkanlığı Seçim Ofisinin kurulması biçiminde olduğu için geçmişte orada da bazı arkadaşlarımız görevlendirilmiş. Sonra ciddi bir istihdam artışı olmuş. Hani biz burada bir yeniden yapılanma süreci içerisinde bu ofisimizi kapattık biliyorsunuz. Bu ofisimizi kapattık. Dolayısıyla bir ihtiyaç fazlası personel söz konusu oldu. Daha önce 38 arkadaşımızın görev süresi sona ermiş. Bugün de yani dünden itibaren de yaklaşık 20 arkadaşımızla ilgili bir tasarrufta bulunmuş bulunuyoruz.

Bu parti emekçilerimizle ilgili arkadaşlarımız bize ulaştılar. Kendi bakış açılarını, düşüncelerini de bizimle paylaştılar. Diğer MYK üyesi arkadaşlarımla da paylaştılar. Biz bu arkadaşlarımızın durumunu değerlendiriyoruz. Yani dolayısıyla toptancı bir anlayış içinde bu arkadaşlarımızın da hepsini yollarını ayırdık demiyoruz. Makul olanlar var. Yani işte emekliliği dolmuş olan arkadaşlarımız var. İşte bu Cumhurbaşkanlığı Seçim Ofisi kapatıldığı için orada ihtiyaç fazlası durumda olan arkadaşlarımız var. İşte bir yeniden yapılandırma çerçevesi içinde değerlendirdiğimiz arkadaşlarımız var. Sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili değerlendirdiğimiz arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımızın hepsini tek tek değerlendiriyoruz. Ama şundan emin olun, bunların hepsi sendikayla da görüşülüyor. Şu anda siyasal partiler içerisinde sendikası olan tek parti Cumhuriyet Halk Partisi. Ama yine de bugün MYK'da bu konuyu gündemimize aldık. ve önümüzdeki günlerde de her bir konuyu kendi içinde değerlendirecek arkadaşlar."

9 MİLLETVEKİLİNİN DİSİPLİN SÜRECİ

Yüskek Disiplin Kurulu'na sevk edilen 9 milletvekilinin CHP üyeliklerinin düşürülmesine dair soru üzerine Sarı, "İhtiyati tedbir kararıyla disipline sevk edilen arkadaşlarımızla ilgili biz bir yazı yazıyoruz Yargıtay'a. O yazı çerçevesinde de savcılık gerekli işlemi yapıyor. Yani üyeliğin düşürülmesi konusunda. Bunun geçmiş örnekleri de var. Onları da yanıma aldım. Yani bu bir mutat işlem. Normal prosedür bu. Yani Cumhuriyet Halk Partisinde henüz disiplin süreci çalışmayarak arkadaşlarımızla ilişik kesilmiş değil. Yani böyle bir irade burada yok. Bu, işleyen teknik bir sürecin sonucu. Daha önceki dönemlerde de böyle olmuş. Yani önceki dönemlerde burada örnekleri var. Hep aynı süreç işlemiş. Yani MYK önce tedbirli sevk işlemi yapıyor. Yazı yazıyor Cumhuriyet Başsavcılığına, böyle bir işlem yapılmıştır diye. Cumhuriyet Başsavcılığı da işlem yapıyor. Süreç böyle. Arkadaşlarımızın itirazlarıyla geri dönüşü olduğunda da aynı işlem tekrar gerçekleştiriliyor. Yani buraya özel yapılmış bir durum yok. Bu bir mutat işlem. O öyle, o bir prosedürmüş, yapılması gereken bir şeymiş. Öyle yapılmış. Hep böyle yapılıyormuş. Yani özel bir durum yok. Bu arada yarın Yüksek Disiplin Kurulu toplanıyor. Galiba 11.00'de, yanlış hatırlamıyorsam saatini. Bu arkadaşlarımızın itirazı değerlendirilecek. Yüksek Disiplin Kurulu da kararını verir diye düşünüyorum" yanıtını verdi.

Sarı, Ekrem İmamoğlu'nun hala CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olup olmadığına ilişkin soruyu, "Sayın Ekrem İmamoğlu'nun durumuyla ilgili bir değerlendirme yapmış değiliz. Halihazırda mevcut statükosu ne ise aynen devam etmektedir. Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıdır. ve aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisinin Cumhurbaşkanı aday adayıdır. Mevcut durumu budur" şeklinde yanıtladı.

Kaynak: ANKA