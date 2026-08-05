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Sağlıkta yerli hamle: Milli ventilatörler 3 şehir hastanesine ulaştı

Sağlıkta yerli hamle: Milli ventilatörler 3 şehir hastanesine ulaştı Haber Videosunu İzle
Sağlıkta yerli hamle: Milli ventilatörler 3 şehir hastanesine ulaştı
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Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, yerli ve milli imkanlarla üretilen solunum cihazlarının (ventilatör) Şanlıurfa, Rize ve Trabzon Şehir Hastanelerine ulaştığını açıkladı. "Sağlıkta teknoloji hamlesi" vurgusu yapan Memişoğlu, cihazların milletimize hayırlı olmasını ve hastalara şifa getirmesini temenni etti.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yerli ve milli imkanlarla üretilen solunum cihazlarının (ventilatör) Şanlıurfa, Rize ve Trabzon Şehir Hastanelerine teslim edildiğini duyurdu.

"SAĞLIKTA TEKNOLOJİ HAMLESI"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık teknolojileri alanındaki yerlileşme adımlarına dikkat çektiği paylaşımında memnuniyetini dile getirdi. Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sağlıkta teknoloji hamlesi yani... Yerli ve millî olarak üretilen ventilatörlerimiz Şanlıurfa, Rize ve Trabzon Şehir Hastanelerimize ulaştı. Milletimize hayırlı, hastalarımıza şifa olsun ifadelerine yer verdi. 

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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