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Komşuları şüphesinde haklı çıktı, evinde ölü bulundu

Komşuları şüphesinde haklı çıktı, evinde ölü bulundu
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Aydın'ın Efeler ilçesinde komşularının haber alamadığı Aytekin Ayverdi, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. İhbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi; eve itfaiye desteğiyle girildi. Ayverdi'nin cenazesi morga kaldırılırken soruşturma sürüyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde komşularının kendisinden haber alamadığı ve hayati durumundan şüphelendiği şahıs yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Meşrutiyet Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, komşularının apartmanda yalnız yaşayan Aytekin Ayverdi'den haber alamayan komşuları şahsın hayatından endişe duyarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin desteği ile eve girdi. Evde yapılan çalışmada Ayverdi hareketsiz bir şekilde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde Ayverdi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ayverdi'nin ölüm haberini alan komşuları yasa boğulurken, şahsın cenazesi olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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