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Victor Osimhen'i transferde şoke edecek gelişme

Victor Osimhen'i transferde şoke edecek gelişme Haber Videosunu İzle
Victor Osimhen'i transferde şoke edecek gelişme
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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Nijeryalı forvetin menajerler aracılığıyla Atletico Madrid'e önerildiği, maaşında da indirime gitmeye hazır olduğu öne sürüldü. İspanyol devinden bu öneriye olumsuz yanıt geldiği aktarıldı.

Süper Lig devi Galatasaray’ın yıldız forveti Victor Osimhen'le ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. 

ATLETICO MADRID'E ÖNERİLDİ

İspanyol gazeteci Ruben Uria’nın aktardığına göre; Nijeryalı golcünün menajerleri Atletico Madrid’e ulaşarak oyuncuyu önerdi. Haberde, Osimhen’in maaşında ciddi bir indirime razı olduğu ve Atletico Madrid'e gitmek istediği belirtildi. 

ATLETICO'DAN OLUMSUZ YANIT

Teklifi değerlendiren Atletico Madrid'in ise bu teklife hemen olumsuz yanıt verdiği aktarıldı. Kulübün, Julian Alvarez ve Alexander Sørloth’un geleceğinin henüz netleşmediğini gerekçe göstererek teklifi reddettiği dile getirildi. Öte yandan menajerlerin, transferi 75 milyon Euro'ya tamamlayabileceklerini söylediği de iddia edildi ancak Atletico tarafı bu rakamı gerçekçi bulmadı. İspanyol ekibinin Galatasaray’ın çok daha yüksek bir bonservis bedeli talep edeceğini düşündüğünün altı çizildi. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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