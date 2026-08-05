Güler: İmralı ziyaretleri için yasal düzenlemeye gerek yok

(TBMM) - AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çalışma koşullarının esnetilmesine yönelik soru üzerine, "Bunlar her zaman rahatlıkla, bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olmadan yapılacak işlerdir. Bize sorarsanız bundan sonraki süreçlerde belli bir disiplin ve kurallara tabi olarak İmralı'da akademisyen ve gazeteci ziyaretleri, bu konudaki açıklamalar noktasında idari düzenlemeyle yapılabilir. Ama bunun için bir yasal zemine ihtiyaç yok, statüye de ihtiyaç yok" yanıtını verdi.

AK Parti, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu. AK Parti Başkanlığı fuaye alanında teklifin detaylarını paylaşan Grup Başkanı Abdullah Güler, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir sunum yapıp yapmayağı sorulan Güler, AK Parti MKYK'da özet olarak bir sunum yapacağını söyledi. Teklifin kaç kişiyi kapsayacağına ilişkin soru üzerine Güler, "Koşullu salıverme şartlarımız Ceza Kanunumuzda, İnfaz Kanunumuzda belli. Bugün verdiğiniz rakam yarın değişebilir. Çünkü bu canlı bir dönem. Yani şu anda şartları tutmuştur, 30 kişi, 40 kişi doğal olarak, haklı olarak da tahliye edilebilirler. Ama bu uzun bir süreç. Bakın buradaki teyit mekanizması gelişmeden, gerek üçüncü maddeden gerekse altıncı maddeden yararlanma imkanı yok. Teyit mekanizması, tüm silahların teslimi, imhası, örgütün feshi noktasında bir teyit mekanizması olarak önce MGK kararıyla idare edilecek. Sonra 6 aylık süre başlıyor. Biz işin başındayız, çok erken. Bizim amacımız terörün tamamen bu topraklardan tasfiye edilmesi. Şu andaki sayı dediğiniz, 6 ay sonra 4 bindir, 1 yıl sonra 3 bin. Bilemezsiniz ki, bu sayı üzerine takılmayın arkadaşlar" yanıtını verdi.

Güler, teklifin görüşülmesi için Adalet Komisyonu'nda 7 Ağustos Cuma günü saat 15.00 civarında toplanması için planlamanın yapıldığını söyledi.

"BELLİ KURALLAR VE İDARİ DÜZENLEMELERDE İMRALI'DA ZİYARETLER YAPILABİLİR"

Güler, teklifte yer alan kasten adam öldürme suçuna yönelik düzenlemede, terör örgütü yönetici kadrolarının eyleme katılıp katılmadığı veya emri verip vermediğine yönelik belirsizliğin nasıl giderileceğine ilişkin soruya, "Bizim TCK 765 değişmeden önce, 2005 öncesi aslında bu dediğiniz kişileri ihtiva ediyor. Bunlar istisna" ifadesini kullandı. Altı aylık sürecin ardından bir uzatma yapılıp yapılmayacağına yönelik soruya ise Güler, ilerleyen süreci görmek gerektiğini vurguladı.

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çalışma koşullarının esnetilmesine yönelik soruyu yanıtlayan Güler, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bunlar idari düzenlemelerle yapılacak işler. Ceza infaz kurumlarımız belli. Bütün ceza infaz kurumlarının yönetimi Adalet Bakanlığı'na aittir. Dış güvenlik de Jandarma Genel Komutanlığı'na aittir. İdari düzenlemelerle ilgili ailelerin talepleri, gerekse Adalet Bakanlığımızın bu konuda düzenleyici işlemleri, talepleri, süreç açısından kurumun izlemeleri... Bunlar her zaman rahatlıkla, bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olmadan yapılacak işlerdir. Bize sorarsanız bundan sonraki süreçlerde rahatlıkla, belli bir disiplinde, belli kurallara tabi olarak İmralı'da akademisyen ziyaretleri, gazeteci ziyaretleri, bu konudaki açıklamalar noktasında gayet idari düzenlemeyle yapılabilir. Ama bunun için bir yasal zemine ihtiyaç yok, statüye de ihtiyaç yok arkadaşlar. Biz hayalle iş görmüyoruz. Hukuk, maddi gerçekler üzerine ihtiyaç olursa kurumun çalışmaları, beklentiler, farklı durumlar elbette gelir. Yani bu sadece bu alanla ilgili değil ki arkadaşlar. ya biz bugün Çalışma Bakanlığıyla ilgili bir düzenleme yapıyoruz, 1 yıl sonra bir daha yapıyoruz veya Sağlık Bakanlığı'na. İhtiyaçlar geliştikçe Gazi Meclisimiz yasama faaliyetleri kapsamında her türlü güçlü desteği verecektir."

Güler ayrıca, teklifin kayyum atamalarını etkileyip etkilemeyeceğine yönelik, "Bu düzenlemenin içerisinde yer almıyor. Farklı bir durum" dedi.

MHP'Lİ YILDIZ: "SİYASİ PARTİLER KANUNU VE SEÇİM KANUNU'NDA MUTLAKA DEĞİŞİKLİK YAPILACAKTIR"

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel' hakkında fezleke hazırlanacağına yönelik iddialara da yanıt veren Güler, "Arkadaşlar biz yargının işleyişine karışmıyoruz. Bağımsız ve tarafsız yargının işlerine karışmıyoruz. Hiçbir milletvekilinin suç işleme özgürlüğü yok. Ben ne bileyim yani hangi milletvekilimiz neye karıştı... Bağımsız, tarafsız yargı kendi çalışmasını yürütüyor. Bununla alakası olan bir durum değil. Dolayısıyla herkes kendi işine baksın" ifadelerini kullandı.

Güler'in açıklamasının ardından konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise "50 yıldır milletimizin başına bela olan terör belasını inşallah bu kanunun işlemeye başladığı tarihten tarihin karanlık çöplüğüne gönderiyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Bu elbette devam edecektir. Bundan sonra Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunu, İnfaz Hukuku'nda mutlaka değişiklikler yapılacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA