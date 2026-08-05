Haberler

Okul bahçesinde tavşan kestiği görüntüler sanal medyada paylaşılan şüpheli gözaltına alındı

Okul bahçesinde tavşan kestiği görüntüler sanal medyada paylaşılan şüpheli gözaltına alındı Haber Videosunu İzle
Okul bahçesinde tavşan kestiği görüntüler sanal medyada paylaşılan şüpheli gözaltına alındı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul’un Güngören ilçesinde okul bahçesinde kestiği tavşanın derisini yüzdüğü görüntüler sanal medyada paylaşılan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Kimliği belirlene şahsın gözaltına alındığı bildirildi.

İstanbul’un Güngören ilçesinde bir kişinin kestiği tavşanın derisini yüzdüğü görüntülerin paylaşılması üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

OKUL BAHÇESİNDE ÇEKİLMİŞ

Yapılan çalışmalarda görüntülerin Güngören İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde çekildiği, görüntülerdeki kişinin Abdullah U. olduğu belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli hakkında Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com
ABD, İran Devrim Muhafızları bağlantılı Irak'a ait hava yolu şirketini yaptırım listesinden çıkardı

Müzakereler devam ederken ABD'den kritik adım! Yaptırımlar kaldırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akaryakıta üst üste ikinci indirim

Araç sahipleri dikkat! Üst üste ikinci indirim geliyor
Mudanya'da tavuk çiftliğinde yangın: 12 bin tavuk telef oldu

İlçenin en kara günü! 12 bin can yok oldu

Altın yatırımcısını havalara uçuran grafik

Bir günde her şey değişti! Altında son rakamları gördünüz mü?

Binlerce Trabzonspor taraftarı Salah'ı bekliyor

Tüm şehir oraya akın etti! Bu anlar uzun yıllar boyunca unutulmayacak
Bir sigara grubuna zam geldi! İşte artışın geçerli olacağı tarih

Bir sigara grubuna daha zam geldi! İşte artışın geçerli olacağı tarih
Doğalgaz kullanan herkesi ilgilendiriyor: O abonelerin faturası iki kat artacak

Doğalgaz kullanan herkesi ilgilendiriyor: O abonelerin faturası iki kat artacak
Yeni Parti'ye ilk operasyon: Manisa İl Başkanı İlksen Özalper gözaltına alındı

Yeni Parti'ye ilk operasyon! İl Başkanı gözaltına alındı