Okul bahçesinde tavşan kestiği görüntüler sanal medyada paylaşılan şüpheli gözaltına alındı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul’un Güngören ilçesinde okul bahçesinde kestiği tavşanın derisini yüzdüğü görüntüler sanal medyada paylaşılan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Kimliği belirlene şahsın gözaltına alındığı bildirildi.
İstanbul’un Güngören ilçesinde bir kişinin kestiği tavşanın derisini yüzdüğü görüntülerin paylaşılması üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
OKUL BAHÇESİNDE ÇEKİLMİŞ
Yapılan çalışmalarda görüntülerin Güngören İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde çekildiği, görüntülerdeki kişinin Abdullah U. olduğu belirlendi.
GÖZALTINA ALINDI
Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli hakkında Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Kaynak: Haberler.com