Haberler

Batman’da kanlı husumet büyüyor: Uzun namlulu silahla site baskını kamerada

Batman’da kanlı husumet büyüyor: Uzun namlulu silahla site baskını kamerada Haber Videosunu İzle
Batman’da kanlı husumet büyüyor: Uzun namlulu silahla site baskını kamerada
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman’da mezarlıkta 3 kişinin hayatını kaybettiği kanlı saldırının ardından bölgede gerilim dinmek bilmiyor. İddiaya göre hayatını kaybedenlerin yakınları, husumetli oldukları kişilerin yaşadığı siteye bu kez uzun namlulu silahlarla geldi. Saldırganlardan birinin elinde silahla siteye doğru ilerlediği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, görüntüler Batman’da tırmanan husumetin boyutunu da gözler önüne serdi.

  • Batman'da 26 Temmuz'da Asri Mezarlık'ta düzenlenen silahlı saldırıda Mehmet Direk, oğlu Ercan Direk ve yeğeni Ebubekir Direk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
  • Mezarlık saldırısının ardından husumetli taraflardan bir kişinin gece saatlerinde elinde uzun namlulu silahla karşı tarafın bulunduğu siteye yöneldiği güvenlik kamerasına yansıdı.
  • Hayatını kaybeden Mehmet Direk'in AK Parti Batman Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyesi olduğu açıklandı.

Batman’da 26 Temmuz’da mezarlıkta yaşanan ve aynı aileden Mehmet Direk, oğlu Ercan Direk ile yeğeni Ebubekir Direk’in hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından gerilim yeniden tırmandı.

 İddiaya göre olayda hayatını kaybedenlerin yakınları, husumetli oldukları karşı tarafın bulunduğu siteye geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kişinin gece saatlerinde site çevresine geldiği ve elinde uzun namlulu silah olduğu öne sürülen cisimle ilerlediği görülüyor. Görüntülerde şahsın site girişine doğru yöneldiği anlar yer alırken, olayın ardından bölgede yeni bir saldırı endişesi oluştuğu belirtildi.

MEZARLIKTAKİ SALDIRIDA 3 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Batman’ın Güneykent Mahallesi’ndeki Asri Mezarlık’ta 26 Temmuz akşamı meydana gelen olayda, mezarlık ziyareti yapan gruba silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda Mehmet Direk, oğlu Ercan Direk ve yeğeni Ebubekir Direk yaşamını yitirmiş, 2 kişi de yaralanmıştı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu açıklanmıştı.

Hayatını kaybeden Mehmet Direk’in AK Parti Batman Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyesi olduğu da açıklanmıştı. AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Direk ailesi için taziye mesajı yayımlamıştı.

GERİLİM SİTEYE TAŞINDI

Mezarlık saldırısının ardından iki taraf arasındaki husumetin devam ettiği iddia edilirken, bu kez hedefin karşı tarafın yaşadığı site olduğu öne sürüldü.

Paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde, gece saatlerinde site çevresine gelen bir kişi dikkat çekiyor. Görüntülerde şahsın elinde uzun namlulu  bir silahla ilerlediği ve site girişine yöneldiği görülüyor.

KAMERAYA SANİYE SANİYE YANSIDI

Güvenlik kamerası görüntülerinde şahsın siteye doğru ilerlemesi, çevredeki araçların yanından geçmesi ve giriş bölümüne yönelmesi görülüyor. Görüntülerin sonunda ise şahıs kameranın bulunduğu noktaya yaklaşarak kadrajdan çıkıyor.

Batman’da geçtiğimiz günlerde yaşanan kanlı mezarlık saldırısının ardından ortaya çıkan bu görüntüler, iki grup arasındaki husumetin yeni bir silahlı çatışmaya dönüşebileceği endişesini gündeme getirdi.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akaryakıta üst üste ikinci indirim

Araç sahipleri dikkat! Üst üste ikinci indirim geliyor
Altın yatırımcısını havalara uçuran grafik

Bir günde her şey değişti! Altında son rakamları gördünüz mü?

Binlerce Trabzonspor taraftarı Salah'ı bekliyor

Tüm şehir oraya akın etti! Bu anlar uzun yıllar boyunca unutulmayacak
Bir sigara grubuna zam geldi! İşte artışın geçerli olacağı tarih

Bir sigara grubuna daha zam geldi! İşte artışın geçerli olacağı tarih
Doğalgaz kullanan herkesi ilgilendiriyor: O abonelerin faturası iki kat artacak

Doğalgaz kullanan herkesi ilgilendiriyor: O abonelerin faturası iki kat artacak
Yeni Parti'ye ilk operasyon: Manisa İl Başkanı İlksen Özalper gözaltına alındı

Yeni Parti'ye ilk operasyon! İl Başkanı gözaltına alındı
12 Maddelik 'Milli Dayanışma' yasasının detayları netleşti! İşte teklifin tüm maddeleri

Madde madde tüm teklif! İşte kapsadığı suçlar