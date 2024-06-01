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Büyükçekmece'de denizde alg yoğunluğu dronla görüntülendi

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Hava sıcaklığının artışıyla birlikte Büyükçekmece'de denizdeki alg yoğunluğu dikkati çekti. Bazı bölgelerde deniz renginin kızıla ve sarıya döndüğü görülürken renk değişimi dronla da görüntülendi. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay, deniz renginin değişmesinin lokal bir artık girdisinden kaynaklı olabileceğini belirtti. Tekne sahibi Murat Kömürcü ise görüntünün endişe verici olduğunu dile getirdi.

Büyükçekmece'de denizde oluşan alg (yosun) yoğunluğu dronla görüntülendi.

Hava sıcaklığının artışıyla birlikte ilçede denizdeki alg yoğunluğu dikkati çekti.

Bazı bölgelerde deniz renginin kızıla ve sarıya döndüğü görülürken renk değişimi dronla da görüntülendi.

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay, AA muhabirine, Büyükçekmece'de deniz renginin değişmesinin, lokal bir artık girdisinden kaynaklı olabileceğini söyledi.

Prof. Albay, su sıcaklığının artışıyla birlikte kirlilik kaynakları (azot, fosfor gibi besin tuzları) birleşince alg artışının yaşandığını kaydetti.

Tekne sahibi Murat Kömürcü, daha önce böyle bir durumla karşılaşmadığını, görüntünün endişe verici olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Üniversitesi Büyükçekmece Albay Meriç Çevre Doğa İstanbul Güncel Haberler

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