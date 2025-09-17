Bodrum, 'Resilient Lady' Kruvaziyerini Ağırladı

Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" kruvaziyeri, 2 bin 521 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesini ziyaret etti.

Rodos Limanı'nın ardından rotasını Muğla'ya çeviren 277 metrelik dev gemi, Bodrum Limanı'na demirledi. Gemide çoğu ABD'li 2 bin 521 yolcu ve 1161 personel bulunduğu belirtildi.

Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrıldı.

Bazı turistler Paşatarlası ve Kumbahçe sahili ile çarşıyı gezdi, bazıları da alışveriş yaparak tarihi ve turistik alanları ziyaret etti.

"Resilient Lady" akşam saatlerinde Mikonos Limanı'na hareket edecek.

Büyüklüğüyle dikkati çeken gemi dron ile havadan da görüntülendi.