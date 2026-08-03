Süper Lig devinde gece yarısı bombası! Darwin Nunez'i getiriyorlar

Yeni sezon çalışmalarına devam eden Süper Lig devi Beşiktaş, forvet transferinde önemli bir aşama kaydetti. Siyah-beyazlıların, Al-Hilal forması giyen Darwin Nunez'i kiralık olarak kadrosuna katmak için kulübüyle anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

AL-HILAL'DEN ONAY ÇIKTI

Gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre Beşiktaş, Uruguaylı golcünün kiralık transferi konusunda Al-Hilal ile mutabakata vardı. Haberde, Suudi Arabistan ekibinin Nunez'in siyah-beyazlı takıma kiralık olarak gitmesine onay verdiği aktarıldı.

GÖZLER OYUNCUYLA YAPILACAK GÖRÜŞMEDE

Kulüpler arasındaki anlaşmanın ardından Beşiktaş'ın, transferi tamamlamak için Darwin Nunez ve temsilcisiyle son detayları görüşmesi bekleniyor. Resmi imzaların atılması halinde Uruguaylı yıldız, yeni sezonda siyah-beyazlı formayı giyecek.

SEZON PERFORMANSI

27 yaşındaki golcü, geçtiğimiz sezon Al-Hilal formasıyla 24 resmi maçta 9 gol ve 5 asist üretti. 2025 yazında Liverpool'dan 53 milyon euro bonservis bedeliyle Al-Hilal'e transfer olan Nunez'in kulübüyle sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.