Görüntü maalesef Türkiye'den! Parkın içindeki rezilliğe bakın

İzmir'in Buca ilçesinde gece saatlerinde bir parkta yaşanan olay cep telefonu kameralarına yansıdı. Vatandaşların dinlenmek için tercih ettiği park alanında bir trans bireyin aleni şekilde taşkınlık çıkarıp tuvaletini yapması üzerine, parkta bulunan bir grup duruma sert tepki gösterdi.

PARKIN ORTASINA TUVALETİNİ YAPTI

Edinilen bilgilere göre olay, gece saat 23.00 sıralarında Buca'da vatandaşların yoğun olarak kullandığı bir parkta meydana geldi. Parkta bulunan bir trans bireyin, çevredeki vatandaşlara aldırış etmeden açık alana tuvaletini yapması ortamı bir anda gerdi.

"BİZ BURADA OTURUYORUZ, HADİ KAYBOL!"

Yaşanan duruma tanık olan ve o esnada parkta oturan bir grup vatandaş duruma tepkisiz kalmadı. Gruba dahil bir kişi, tuvaletini yapan trans bireye tekme atarak "Biz burada oturuyoruz. Hadi kaybol!" sözleriyle tepki gösterdi. Sözlü tartışma ve arbedenin ardından yaşanan o anlar, çevredeki diğer vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlendi.

Kaynak: Haberler.com