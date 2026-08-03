Haberler

Galatasaray'da neler oluyor? Osimhen'den Yunus'un ağzını açıkta bırakan hareket

Galatasaray'da neler oluyor? Osimhen'den Yunus'un ağzını açıkta bırakan hareket Haber Videosunu İzle
Galatasaray'da neler oluyor? Osimhen'den Yunus'un ağzını açıkta bırakan hareket
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın Rennes ile oynadığı hazırlık maçında Victor Osimhen, kendisine verilen kaptanlık pazubandını takmayıp Yunus Akgün'e verdi. O anlar gündem olurken, bazı taraftarlar bu hareketi ayrılık ihtimaliyle ilişkilendirdi.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında RAMS Park'ta Fransız ekibi Rennes'i konuk etti. 3-3 sona eren mücadelede sahadaki futbol kadar Victor Osimhen'in kaptanlık pazubandıyla ilgili yaptığı hareket de gündem oldu.

PAZUBENDİNİ YUNUS AKGÜN'E VERDİ

Sarı-kırmızılı ekipte maça kaptan olarak başlayan Abdülkerim Bardakcı, 74. dakikada oyundan çıkarken kaptanlık pazubandını Victor Osimhen'e verdi.

Ancak Nijeryalı yıldız pazubandı koluna takmak yerine takım arkadaşı Yunus Akgün'e uzattı. Yunus Akgün, Osimhen'in pazubandı takmasını isterken, yıldız golcü bu isteği kabul etmedi. Bunun üzerine kaptanlık pazubandını Yunus Akgün taktı.

TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Osimhen'in bu hareketi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı Galatasaray taraftarları yaşananları sıradan bir tercih olarak değerlendirirken, bazı taraftarlar ise son dönemde gündeme gelen transfer iddialarını hatırlatarak bu tavrı ayrılık sinyali olarak yorumladı.

OKAN BURUK DAHA ÖNCE AÇIKLAMIŞTI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, daha önce yaptığı açıklamada Victor Osimhen'i takım kaptanları arasında görmek istediğini ifade etmişti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı

Gözaltındaki Erdal Beşikçioğlu'yla ilgili karar verildi
Trump: İran'la müzakereler bugün başlayacak

Trump uçaktan dünyaya ilan etti! Ve yeniden başlıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da yoğun sis: Boğaz hattı trafiğe kapatıldı

İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı
Dünyanın en genç satranç büyükustası Yağız Kaan Erdoğmuş 1. sırada

Milli gururumuzdan tarihi başarı! Dünyada 1. sıraya yükseldi.
Meteoroloji saat verdi: İstanbul dahil birçok ilde gök gürültülü sağanak ve fırtına

Meteoroloji saat verdi: İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak
Akaryakıta zam üstüne zam: LPG fiyatları 2,45 TL artacak

Akaryakıta dev zam geliyor! Kontak kapattırır

Ülkeye dönen Faslı göçmenlere taşlı müdahale! Görüntüler infial yarattı

Dünya bu görüntüyü konuşuyor
Düğünde dededen beklenmedik tebrik, damat neye uğradığını şaşırdı

Düğünde dededen beklenmedik tebrik: Damat neye uğradığını şaşırdı
AK Parti'ye geçen Eren Ali Bingöl'ün en yakını istifa etti

AK Parti'ye geçen başkanın en yakını istifa etti