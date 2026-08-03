Galatasaray'da neler oluyor? Osimhen'den Yunus'un ağzını açıkta bırakan hareket

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında RAMS Park'ta Fransız ekibi Rennes'i konuk etti. 3-3 sona eren mücadelede sahadaki futbol kadar Victor Osimhen'in kaptanlık pazubandıyla ilgili yaptığı hareket de gündem oldu.

PAZUBENDİNİ YUNUS AKGÜN'E VERDİ

Sarı-kırmızılı ekipte maça kaptan olarak başlayan Abdülkerim Bardakcı, 74. dakikada oyundan çıkarken kaptanlık pazubandını Victor Osimhen'e verdi.

Ancak Nijeryalı yıldız pazubandı koluna takmak yerine takım arkadaşı Yunus Akgün'e uzattı. Yunus Akgün, Osimhen'in pazubandı takmasını isterken, yıldız golcü bu isteği kabul etmedi. Bunun üzerine kaptanlık pazubandını Yunus Akgün taktı.

TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Osimhen'in bu hareketi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı Galatasaray taraftarları yaşananları sıradan bir tercih olarak değerlendirirken, bazı taraftarlar ise son dönemde gündeme gelen transfer iddialarını hatırlatarak bu tavrı ayrılık sinyali olarak yorumladı.

OKAN BURUK DAHA ÖNCE AÇIKLAMIŞTI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, daha önce yaptığı açıklamada Victor Osimhen'i takım kaptanları arasında görmek istediğini ifade etmişti.