Ali Biçim ve sevgilisinin denizdeki görüntüsü olay oldu

Yaz sezonunun tadını Bodrum'da çıkaran Ali Biçim ve sevgilisi Şazer Altındoğan, tatil beldesinde kameralara yansıdı. Denizde keyifli anlar yaşayan çiftten Ali Biçim'in, sevgilisini kucağında taşıdığı anlar çevredeki tatilcilerin ve magazin basınından kaçmadı. Kısa sürede sosyal medya platformlarında ve magazin sayfalarında paylaşılan görüntüler, binlerce izlenme ve etkileşim alarak gündem yarattı.

"BİKİNİ KÜÇÜK GELMİŞ"

Videoyla ilgili sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı. Çiftin romantik hallerini samimi ve sempatik bulanların yanı sıra, görüntülere tepki gösteren ve eleştiren kullanıcılar da oldu. Videonun altına yapılan yorumlarda bazı kullanıcılar, "Erkek adam milletin içinde sevgilisiyle ya da karısıyla böyle hareketler yapar mı?" ve "Bikini küçük gelmiş" ifadeleriyle eleştirilerini dile getirdi. Çift ise hakkındaki yorumlara dair henüz bir açıklama yapmadı.

Kaynak: Haberler.com