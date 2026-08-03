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Ali Biçim ve sevgilisinin denizdeki görüntüsü olay oldu

Ali Biçim ve sevgilisinin denizdeki görüntüsü olay oldu Haber Videosunu İzle
Ali Biçim ve sevgilisinin denizdeki görüntüsü olay oldu
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Yaz tatilini Bodrum'da geçiren ünlü komedyen Ali Biçim ve sevgilisi Şazer Altındoğan, denizdeki görüntüleriyle magazin sayfalarında gündeme oturdu.

Yaz sezonunun tadını Bodrum'da çıkaran Ali Biçim ve sevgilisi Şazer Altındoğan, tatil beldesinde kameralara yansıdı. Denizde keyifli anlar yaşayan çiftten Ali Biçim'in, sevgilisini kucağında taşıdığı anlar çevredeki tatilcilerin ve magazin basınından kaçmadı. Kısa sürede sosyal medya platformlarında ve magazin sayfalarında paylaşılan görüntüler, binlerce izlenme ve etkileşim alarak gündem yarattı.

"BİKİNİ KÜÇÜK GELMİŞ"

Videoyla ilgili sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı. Çiftin romantik hallerini samimi ve sempatik bulanların yanı sıra, görüntülere tepki gösteren ve eleştiren kullanıcılar da oldu. Videonun altına yapılan yorumlarda bazı kullanıcılar, "Erkek adam milletin içinde sevgilisiyle ya da karısıyla böyle hareketler yapar mı?" ve "Bikini küçük gelmiş" ifadeleriyle eleştirilerini dile getirdi. Çift ise hakkındaki yorumlara dair henüz bir açıklama yapmadı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıTurgut Aydoğdu:

Onlar yapınca paparazzi. gariban yapınca ahlaksızlık

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Haber YorumlarıYusuf Yalcin:

alinin manita o bicim..cok komik espri yaptim

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Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

YAGLI FOK BALIGI

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Haber YorumlarıCahil Avcısı:

manşete bak, sana ne?

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