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Dünya Kupası'nın yıldızı Şili'yi ayağa kaldırdı! Havalimanında izdiham yaşandı

Dünya Kupası'nın yıldızı Şili'yi ayağa kaldırdı! Havalimanında izdiham yaşandı Haber Videosunu İzle
Dünya Kupası'nın yıldızı Şili'yi ayağa kaldırdı! Havalimanında izdiham yaşandı
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2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki performansıyla adından söz ettiren Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinha, Colo-Colo'ya transferi için gittiği Şili'de yüzlerce taraftar tarafından coşkuyla karşılandı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Vozinha, kariyerinde yeni bir maceraya hazırlanıyor. 40 yaşındaki tecrübeli kaleci, Şili'nin köklü kulüplerinden Colo-Colo ile sözleşme imzalamak üzere Santiago'daki Arturo Merino Benitez Uluslararası Havalimanı'na geldi.

HAVALİMANINDA BÜYÜK İLGİ

Vozinha'yı havalimanında yüzlerce taraftar ve çok sayıda basın mensubu karşıladı. Deneyimli file bekçisiyle fotoğraf çektirmek ve imza almak isteyen taraftarlar nedeniyle havalimanında yoğunluk yaşanırken, güvenlik ekipleri de geniş önlem aldı.

İMZA AN MESELESİ

Kulüp kaynaklarına göre Vozinha'nın sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Transferin serbest oyuncu statüsünde tamamlanacağı, ardından deneyimli kaleci için taraftara açık bir imza töreni düzenleneceği öğrenildi.

DÜNYA KUPASI'NIN YILDIZLARINDAN BİRİ OLDU

Gerçek adı Josimar José Évora Dias olan Vozinha, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları'nın tarihi başarısında başrol oynadı. Özellikle yaptığı kritik kurtarışlarla turnuvanın sürpriz yıldızlarından biri olan tecrübeli kaleci, gösterdiği performansın ardından birçok Avrupa ve Güney Amerika kulübünün radarına girdi. Vozinha, tercihini ise Şili devi Colo-Colo'dan yana kullandı.

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