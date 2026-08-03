Haberler

Aziz Yıldırım'dan bir bomba daha! Milli yıldız da formayı giyecek

Aziz Yıldırım'dan bir bomba daha! Milli yıldız da formayı giyecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu transferinde kritik aşamaya geldiği öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin Inter'e 15 milyon euroluk teklif yaptığı, İtalyan ekibinin kabul etmesi halinde milli futbolcunun İstanbul'a gelerek 3+1 yıllık sözleşmeye imza atacağı iddia edildi.

  • Fenerbahçe'nin, Inter'in 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu için 20 milyon euro bonservis talebine karşılık 15 milyon euroluk teklif sunduğu belirtildi.
  • Hakan Çalhanoğlu'nun Inter yönetimine transfer teklifini kabul etmeleri yönünde baskı yaptığı ve ayrılma isteğini dile getirdiği öne sürüldü.
  • Fenerbahçe'nin milli futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladığı ve transferin gerçekleşmesi halinde takım kaptanlarından biri olacağı iddia edildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündemin ilk sıralarında Hakan Çalhanoğlu yer alıyor. Sarı-lacivertlilerin, milli yıldızı kadrosuna katmak için hem oyuncu cephesiyle hem de kulübü Inter ile temaslarını sürdürdüğü öne sürüldü.

İddiaya göre futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer, İtalya'da gerçekleştirdiği görüşmelerde Hakan Çalhanoğlu transferini de masaya yatırdı. Inter'in 32 yaşındaki orta saha oyuncusu için 20 milyon euro bonservis talep ettiği, Fenerbahçe'nin ise 15 milyon euroluk teklif sunduğu belirtildi.

GÖZLER INTER'İN KARARINDA

Sarı-lacivertli yönetimin teklifine Inter'den gelecek yanıt beklenirken, İtalyan ekibinin indirime gitmesi halinde transferin kısa sürede sonuçlanabileceği ifade edildi.

HAKAN AYRILMAK İSTİYOR İDDİASI

Haberde, Hakan Çalhanoğlu'nun da Inter yönetimine transfer teklifini kabul etmeleri yönünde baskı yaptığı ve ayrılma isteğini dile getirdiği öne sürüldü.

3+1 YILLIK SÖZLEŞME HAZIR

Fenerbahçe'nin milli futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladığı, kulüpler arasında uzlaşma sağlanmasının ardından Hakan Çalhanoğlu'nun resmi imzayı atacağı iddia edildi. Ayrıca tecrübeli futbolcunun, transferin gerçekleşmesi halinde Milan Skriniar'ın ardından takım kaptanlarından biri olacağı da öne sürüldü.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Enflasyon rakamları belli oldu

Enflasyon rakamları belli oldu! Büyük sürpriz var
Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti

Milyonlarca vatandaşımızı ilgilendiren zam oranı netleşti

Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı

Bu nasıl iş? Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de büyük kriz! Yıldız futbolcu İsmail Kartal'ı şikayet etti

Fenerbahçe'de büyük kriz! Yıldız futbolcu İsmail Kartal'ı şikayet etti
Polisten kaçarken vali yardımcısına çarptı

Polisten kaçan motosikletlinin çarptığı kişi bakın kim çıktı
DEM Parti İmralı Heyeti paylaştı: Öcalan'dan çerçeve yasa mesajı

İmralı Heyeti 3 saat görüştü! Öcalan'dan çerçeve yasa mesajı
Trump'ın müzakere sözlerine İran'dan cevap: ABD ile müzakere halinde değiliz

Dünya şokta! Trump'ın sözlerini Tahran boşa düşürdü
Galatasaray taraftarını korkutan Osimhen gelişmesi

Milyonlarca taraftarı korkutan gelişme! İhtimali bile huzursuz etti
Pasaportlarda devrim gibi değişiklik

Pasaportlarda devrim gibi değişiklik
Ünlü sunucunun paylaşımı olay oldu! Cesur tarzı yine gündemde

Yine tek hareketiyle dillere düştü!