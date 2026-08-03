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İran: ABD ile müzakere yok, Umman görüşmeleri Hürmüz'e odaklı

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, ABD ile müzakerede olmadıklarını, Umman ile görüşmelerin Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçiş için olduğunu; ABD tehditleri sürdükçe boğazın durumunun değişmeyeceğini söyledi.

TAHRAN (AA) – İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "ABD ile müzakere halinde değiliz. Umman ile görüşmeler Hürmüz Boğazı'ndaki gemilerin güvenli geçişine odaklanıyor." dedi.

Bekayi, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Umman ile yapılan görüşmelerin, Hürmüz Boğazı'nda güvenli gemi geçişlerini sağlamak amacıyla yeni ve geçici bir güzergah belirlemeye yönelik olduğunu söyleyen Bekayi, şu ifadeleri kullandı:

"ABD ile müzakere halinde değiliz. Umman ile görüşmeler Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenli geçişine odaklanıyor. ABD'nin deniz ablukası ve saldırıları devam ettiği sürece Hürmüz Boğazı'nın mevcut durumunda bir değişiklik olmayacak."

Mevcut durumda arabulucu ülkenin Pakistan olduğunu, Katar'ın ise arabuluculuk çalışmalarına destek verdiğini belirten Bekayi, Çin'in bölgede çatışma ve güvensizliğin artmasından endişe duyduğunu ve durumun daha fazla kötüleşmemesi için çaba gösterdiğini söyledi.

İran'a yönelik "saldırgan tutumun" ancak güç ve caydırıcılıkla engellenebileceğini söyleyen Bekayi, ABD'nin yalnızca İran'ın değil, bölgedeki tüm ülkelerin de güvenliğini tehdit ettiğini dile getirdi.

ABD'nin bölgedeki askeri üslerini kullanmasının istikrarsızlığı artırdığını ifade eden Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik sert açıklamalarına ilişkin ise "Biz İranlı olarak kalalım. Kendi ahlakımız var. Başkalarının kötü sözlerini örnek alacağımızı düşünmüyorum." dedi.

Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran'a ait bir gemiye yönelik saldırısı hakkında da konuşan Bekayi, Ukraynalı yetkililerin olayın kasıtlı olmadığını söylediğini ancak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin farklı yönde açıklamalar yaptığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna'nın, bu olayın kasıtlı olmadığı yönündeki iddialarını doğrulayacak bir adım atıp atmayacağını görmek için bekliyoruz. Bu tarz olayların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemleri alacağız."

Kaynak: AA
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