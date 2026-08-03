Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen Temmuz 2026 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini duyurdu. Verilerin netleşmesiyle birlikte ev sahipleri ve kiracıların gözünü çevirdiği Ağustos ayı resmi kira artış tavan oranı da belli oldu.

TEMMUZ AYI ENFLASYON RAKAMLARI NETLEŞTİ

TÜİK tarafından açıklanan Temmuz 2026 bültenine göre; tüketici fiyat endeksi aylık bazda yüzde 1,78, yıllık bazda ise yüzde 31,75 oranında artış gösterdi. Hatırlanacağı üzere bir önceki ay (Haziran) enflasyonu aylık yüzde 0,99, yıllık yüzde 32,11 olarak açıklanmış; buna bağlı olarak Temmuz ayı kira zam tavanı yüzde 32,03 seviyesinde gerçekleşmişti.

AĞUSTOS AYI KİRA ZAM ORANI YÜZDE 31,90 OLDU

Kira artışlarında yasal tavanı belirleyen TÜFE 12 aylık ortalaması, Temmuz enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte yüzde 31,90 olarak hesaplandı. Böylece Ağustos ayında sözleşme yenileyecek olan konut ve iş yeri kiracılarına uygulanabilecek azami zam oranı yüzde 31,90 oldu.

KİRALAR NE KADAR OLACAK? (ÖRNEK HESAPLAMALAR)

Yüzde 31,90'lık yeni artış oranına göre mevcut kira bedellerinin nasıl değişeceğine dair örnek hesaplamalar şöyle: