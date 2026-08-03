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Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti

Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti Haber Videosunu İzle
Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti
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TÜİK'in 2026 yılı Temmuz ayı enflasyon verisiyle birlikte ağustos 2026 kira artış oranı yüzde 31,90 oldu.

  • TÜİK'in açıkladığı Temmuz 2026 TÜFE verilerine göre enflasyon aylık yüzde 1,78, yıllık yüzde 31,75 arttı.
  • Ağustos ayında konut ve iş yeri kiracılarına uygulanabilecek azami kira zam oranı TÜFE 12 aylık ortalamasına göre yüzde 31,90 olarak hesaplandı.
  • 10.000 TL kirası olan bir kiracının Ağustos ayındaki yeni kira bedeli 13.190 TL olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen Temmuz 2026 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini duyurdu. Verilerin netleşmesiyle birlikte ev sahipleri ve kiracıların gözünü çevirdiği Ağustos ayı resmi kira artış tavan oranı da belli oldu.

TEMMUZ AYI ENFLASYON RAKAMLARI NETLEŞTİ

TÜİK tarafından açıklanan Temmuz 2026 bültenine göre; tüketici fiyat endeksi aylık bazda yüzde 1,78, yıllık bazda ise yüzde 31,75 oranında artış gösterdi. Hatırlanacağı üzere bir önceki ay (Haziran) enflasyonu aylık yüzde 0,99, yıllık yüzde 32,11 olarak açıklanmış; buna bağlı olarak Temmuz ayı kira zam tavanı yüzde 32,03 seviyesinde gerçekleşmişti.

AĞUSTOS AYI KİRA ZAM ORANI YÜZDE 31,90 OLDU

Kira artışlarında yasal tavanı belirleyen TÜFE 12 aylık ortalaması, Temmuz enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte yüzde 31,90 olarak hesaplandı. Böylece Ağustos ayında sözleşme yenileyecek olan konut ve iş yeri kiracılarına uygulanabilecek azami zam oranı yüzde 31,90 oldu.

KİRALAR NE KADAR OLACAK? (ÖRNEK HESAPLAMALAR)

Yüzde 31,90'lık yeni artış oranına göre mevcut kira bedellerinin nasıl değişeceğine dair örnek hesaplamalar şöyle:

  • Mevcut kira: 10.000 TL — Artış tutarı: 3.190 TL — Yeni kira: 13.190 TL
  • Mevcut kira: 20.000 TL — Artış tutarı: 6.380 TL — Yeni kira: 26.380 TL
  • Mevcut kira: 30.000 TL — Artış tutarı: 9.570 TL — Yeni kira: 39.570 TL
  • Mevcut kira: 40.000 TL — Artış tutarı: 12.760 TL — Yeni kira: 52.760 TL
  • Mevcut kira: 50.000 TL — Artış tutarı: 15.950 TL — Yeni kira: 65.950 TL
  • Mevcut kira: 60.000 TL — Artış tutarı: 19.140 TL — Yeni kira: 79.140 TL
  • Mevcut kira: 70.000 TL — Artış tutarı: 22.330 TL — Yeni kira: 92.330 TL
  • Mevcut kira: 80.000 TL — Artış tutarı: 25.520 TL — Yeni kira: 105.520 TL
  • Mevcut kira: 90.000 TL — Artış tutarı: 28.710 TL — Yeni kira: 118.710 TL
  • Mevcut kira: 100.000 TL — Artış tutarı: 31.900 TL — Yeni kira: 131.900 TL
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

enflasyon %31,75 kira artış oranı %31,90 şu agepeli tayfa bunu bize bir açıklasın hele

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Haber YorumlarıEmre emre emre:

Haziranda 0,99 Temmuzda 1.78 Tüik biraz gerçekçi davransa keşke

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Haber YorumlarıRealist:

Sanki enflasyonu ev sahipleri düşürecek... Yıllık kiranın iki tanesi gelir ve emlak vergisi, dask, tadilata gidiyor... Bazı kiracıların keyfi yerinde. Elinde 100 binlik telefon, cebinde sigarası, altında araba, tatilindende eksik kalmıyorlar.. Benim arkadaşlar var çift maaş, 150 bin tl giriyor eve, kirada oturuyor, kendimi ev almak için sıkamam diyor..

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

zam yapıp fiyat artırarak enflasyonla mücadele dünyada görülmüş şey değil işte bizim süper ekonomi yönetimi

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Haber Yorumlarıfenasi:

50 bin maaş alıyoz 40 bin kira nasıl olcak bu iş

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