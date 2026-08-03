Haberler

Ve yılın bombası patlıyor! Galatasaray milli yıldızla anlaşmak üzere

Ve yılın bombası patlıyor! Galatasaray milli yıldızla anlaşmak üzere Haber Videosunu İzle
Ve yılın bombası patlıyor! Galatasaray milli yıldızla anlaşmak üzere
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde yer alan Can Uzun transferinde kritik haftaya girildi. Sarı-kırmızılı yönetim, Eintracht Frankfurt ile son görüşmeleri yaparak transferi kısa sürede sonuçlandırmayı hedefliyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündemin ilk sıralarında Can Uzun yer alıyor. Yaz transfer döneminin başından bu yana milli futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar, transferde son aşamaya geldi.

SON GÖRÜŞMELER YAPILACAK

Edinilen bilgilere göre Galatasaray, bu hafta Eintracht Frankfurt ile son görüşmelerini gerçekleştirerek transferi sonuçlandırmayı hedefliyor.

Sarı-kırmızılı yönetimin oyuncu cephesiyle yapılan görüşmelerde önemli mesafe katettiği ve kişisel şartlarda büyük ölçüde anlaşma sağladığı öğrenildi. Can Uzun'un da Galatasaray'ın sportif projesine olumlu yaklaştığı belirtilirken, gözler iki kulüp arasındaki bonservis pazarlıklarına çevrildi.

OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR

Teknik direktör Okan Buruk'un, hem 10 numara hem de ikinci forvet olarak görev yapabilen Can Uzun'u kadrosunda görmeyi çok istediği ifade edildi.

Yerli statüsünde forma giyebilecek olması ve uzun yıllar katkı sağlayabilecek potansiyele sahip bulunması nedeniyle genç futbolcu, Galatasaray'ın transfer listesindeki öncelikli isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

HEDEF BU HAFTA BİTİRMEK

Galatasaray Yönetimi'nin bu hafta Frankfurt ile bonservis görüşmelerini hızlandıracağı ve şartların oluşması halinde transferi kısa süre içinde resmiyete dökmek istediği belirtildi. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'nın yakından takip ettiği genç yıldızı kadrosuna katarak hem bugüne hem de geleceğe yatırım yapmayı amaçlıyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Enflasyon rakamları belli oldu

Enflasyon rakamları belli oldu! Büyük sürpriz var
Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti

Ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı

Gözaltındaki Erdal Beşikçioğlu'yla ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler, İspanya'yı ikiye böldü! Real Madrid taraftarı birbirine girdi

Arda Güler koca ülkeyi ikiye böldü!

Süper Lig devinde gece yarısı bombası! Darwin Nunez'i getiriyorlar

Süper Lig devi durdu durdu bombayı gece yarısı patlattı
Dünyanın en genç satranç büyükustası Yağız Kaan Erdoğmuş 1. sırada

Milli gururumuzdan tarihi başarı! Dünyada 1. sıraya yükseldi.
Fenerbahçe'de büyük kriz! Yıldız futbolcu İsmail Kartal'ı şikayet etti

Fenerbahçe'de büyük kriz! Yıldız futbolcu İsmail Kartal'ı şikayet etti
Görüntü Mardin'den! Yabancı turistler için hazırlanan konsept tartışma çıkardı

Görüntü Mardin'den! Yabancı turistlere sunulan hizmet olay oldu
Akaryakıta zam üstüne zam: LPG fiyatları 2,45 TL artacak

Akaryakıta dev zam geliyor! Kontak kapattırır

Meteoroloji saat verdi: İstanbul dahil birçok ilde gök gürültülü sağanak ve fırtına

Meteoroloji saat verdi: İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak