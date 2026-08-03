Enflasyon rakamları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, merakla beklenen Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,78 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,86 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,75 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %31,90 artış olarak gerçekleşti.

BEKLENTİNİN ALTINDA GELDİ

Beklenti anketinde enflasyonun aylık yüzde 2, yıllık rakamın ise yüzde 32 seviyesine gelmesi tahmin ediliyordu.

ENFLASYON YÜZDE 32'NİN ALTINA İNDİ

TÜİK, Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamını aylık bazda yüzde 0,99 seviyesinde açıklamıştı. Buna göre enflasyonda aylık bazda hızlanma görülürken yıllık enflasyon rakamı ise 3 ay sonra yüzde 32 seviyesinin altına indi.