Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'dan yeni sevgilisiyle tatil pozu

Galatasaray ile yollarını ayıran Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara, İtalya tatilinde görüntülendi. Ünlü isim, kızları Francesca ve Isabella, yeni sevgilisi Martin Migueles ve avukatı Ana Rosenfeld ile birlikte Portofino'da keyifli anlar yaşadı.

Denizin ve güneşin tadını çıkaran Nara'nın sevgilisiyle samimi anları dikkat çekti.

Sık sık fotoğraf çeken ünlü isim, daha sonra şezlonguna geçerek avukatı Ana Rosenfeld ile sohbet etti.

ICARDİ İLE NAFAKA GERİLİMİ DEVAM EDİYOR

Wanda Nara ile Mauro Icardi arasındaki hukuki gelişmeler de magazin gündemindeki yerini koruyor. Icardi, geçtiğimiz günlerde İtalya'daki boşanma davasında Nara'nın kendisi ve çocukları için talep ettiği nafakanın mahkeme tarafından reddedildiğini açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından Wanda Nara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eski eşine tepki göstermişti. Nara, "Benim bir işim var, karşı tarafın ise yok. Bebeğim, git kendine bir iş bul" sözleriyle dikkat çekmişti.

ÇOCUKLARIN PASAPORT İŞLEMLERİ TARTIŞMA YARATTI

Çift arasında yaşanan bir diğer gelişme ise çocukların pasaport işlemleriyle ilgiliydi. Arjantin mahkemesinin, Icardi'nin kızlarının pasaport işlemleri için gerekli imzayı vermemesi nedeniyle futbolcu hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı aldığı öne sürülmüştü.

Kaynak: Haberler.com