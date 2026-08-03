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Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı

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Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
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Sakarya Serdivan Devlet Hastanesi'nde bir hastanın sedyede yatıp yardım istediği anlarca sağlıkçıların telefonla oynadığı görüntüler büyük tartışma yarattı. Sistemdeki sorunların çözümü için büyük bir özveri ortaya koyan ve bu anlamda Türkiye'yi karış karış gezen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu etiketleyen vatandaşlar, "Lütfen gerekeni yapın" çağrısında bulundu.

  • Sakarya Serdivan Devlet Hastanesi'nde çekilen görüntülerde, sedyede yardım isteyen bir hastaya rağmen sağlık personelinin cep telefonlarıyla ilgilendiği anlar sosyal medyada viral oldu ve tepki topladı.
  • Vatandaşlar, görüntülerin ardından Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu etiketleyerek bakanlık düzeyinde inceleme ve soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.
  • Olayla ilgili hastane yönetimi ya da yetkili mercilerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Sakarya Serdivan Devlet Hastanesi’nde çekildiği belirtilen görüntüler büyük tepki topladı. Sedyede yatan bir hastanın yardım çığlıklarına rağmen sağlık personelinin cep telefonlarıyla ilgilendiği anlar vatandaşların sert eleştirilerine neden oldu.

HASTA SEDYEDE ÇIRPINIRKEN...

Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede viral olan görüntülerde, Serdivan Devlet Hastanesi’nde tedavi veya müdahale bekleyen bir hastanın sedyede yatarak yardım istediği görüldü. Hastanın çaresizce destek beklediği anlarda, alandaki sağlık görevlilerinin ellerindeki cep telefonlarıyla ilgilenmeye devam etmesi dikkat çekti.

SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU'NA ÇAĞRI: LÜTFEN GEREKENİ YAPIN

Görüntülerin yayılmasının ardından çok sayıda vatandaş sosyal medya platformları üzerinden duruma tepki gösterdi. Sağlık sistemindeki aksaklıkların giderilmesi için yoğun çaba harcayan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu gönderilerine etiketleyen vatandaşlar, "Lütfen gerekeni yapın", "Bu sorumsuzluk cezasız kalmamalı" diyerek bakanlık düzeyinde inceleme ve soruşturma başlatılması çağrısında bulundu. Olayla ilgili hastane yönetiminden ya da yetkili mercilerden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMuharrem Güreli:

Çogu yer böyle özellikle hemşireler sanki zorla çalıştırılıyor zaten çogu torpille çalışıyor

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Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Acil durumlar haricinde bilakis Hastahaneler veya okullarda cep tel. Yasaklanmali..Ben dusunuyorsam Devlet hayli hayli düsunsun

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Haber YorumlarıGökhan NuLl:

Neden boyle olmak zorunda isinizi yapmak cok mu zor

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