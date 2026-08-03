AK Parti'ye geçen Eren Ali Bingöl'ün en yakını istifa etti

İstanbul Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün AK Parti'ye katılmasının ardından belediye bünyesinde yeni bir gelişme yaşandı. Başkan Danışmanı ve Meclis Üyesi Hasan Özdemir, yaptığı yazılı açıklamayla başkan danışmanlığı görevinden ayrıldığını kamuoyuna duyurdu.

MECLİS ÜYELİĞİNE DEVAM EDECEK

Özdemir, danışmanlık görevinden istifa ettiğini belirtirken, halkın kendisine verdiği yetki ve güvenle hem Tuzla Belediye Meclis Üyesi hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olarak görevlerine devam edeceğinin altını çizdi. Özdemir, konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Ancak halkımızın bana verdiği yetki ve güvenle; hem Tuzla Belediye Meclis Üyesi hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi sıfatımla, Tuzlalı ve İstanbullu komşularıma kararlılıkla hizmet etmeye devam ediyorum."

"ASIL MAKAM KOMŞULARIMIZIN KALBİ"

İstifasını ilkeleri ve hizmet anlayışı çerçevesinde değerlendiren Hasan Özdemir, siyasete ve millete olan saygısına dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Gerektiğinde sorumluluk almak kadar, ilkelerimiz ve hizmet anlayışımız doğrultusunda makam hisarlarından çekilmesini bilmek de siyasete ve millete olan saygımızın bir gereğidir. Bizim için asıl makam, komşularımızın kalbinde kurduğumuz tahttır."

"MAKAMLAR GELİP GEÇİCİ, SEVDAMIZ BAKİ"

Özdemir, açıklamasının devamında kentin hakkını savunmaya devam edeceğini belirterek sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Makamlar gelip geçici, Tuzla'ya ve İstanbul'a olan sevdamız bakidir. Kentimizin hakkını savunmak, her bir komşumuzun sesine ses olmak için meclis sıralarında, sahanın tam ortasında, aynı azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğim."

Kaynak: Haberler.com