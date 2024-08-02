İstanbul Avcılar'da mobilya fabrikasında büyük yangın
İstanbul Avcılar'da bulunan mobilya fabrikasında geniş çaplı yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İstanbul Avcılar'da mobilya imalatı yapılan fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Cihangir Mahallesi'ndeki Beysan Sanayi Sitesi'nde 7 dönüm alanda kurulu 3 katlı fabrikada çıkan yangında alevler en üst katı tamamen sardı.
İlk katında elektrik panosu imal edilen fabrika binasının mobilya imalatı yapılan diğer 2 katındaki yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Polis, fabrika çevresinde güvenlik önlemi alarak, bölgedekileri uzaklaştırdı.
İşte yangından görüntüler: