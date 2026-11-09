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Magyar, Orban'ın kardeşinin insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltında olduğunu söyledi

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Macaristan Başbakanı Peter Magyar, eski Başbakan Viktor Orban'ın kardeşi Aron Orban'ın insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındığını bildirdi. Viktor Orban bu açıklamaya 'siyasi cadı avı' diyerek tepki gösterirken Magyar, 'Ne ekersen onu biçersin' yorumunu yaptı.

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, eski Başbakan Viktor Orban'ın kardeşi Aron Orban'ın insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındığını bildirdi.

Magyar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Başbakan Magyar, "Basında yer alan haberlere göre, Viktor Orban'ın kardeşi Aron Orban, insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı." ifadesini kullandı.

Magyar, yetkili mercilerin konu hakkında soruşturmaya devam ettiğini kaydetti.

"Bu, siyasi bir cadı avıdır"

Eski Başbakan Orban da X'teki hesabından yaptığı açıklamada, Magyar'ın ifadelerine yanıt verdi.

Orban, hükümetin, komünist dönem gizli polis arşivlerini ele alış biçimi konusunda Ulusal Güvenlik Komitesi önünde hesap vermesi gerektiğini ancak denetlenmek yerine dikkatleri başka yöne çekmek için "siyasi zulüm" uyguladığını ifade etti.

Macaristan'da şu anda yaşananların hesap verme olmadığını belirten Orban, şunları kaydetti:

"Bu, siyasi bir cadı avıdır. Hükümet, ne zaman utanç verici bir duruma düşse, komünist dönem gizli polisinin taktiklerine başvurur. Bu kirli siyasi oyunun amacı, muhalifleri ortadan kaldırmak ve tek partili bir devlet kurmaktır. Asıl hedef benim. Küçük kardeşim ise sadece bana ulaşmak için kullanılıyor."

"Ne ekersen onu biçersin"

Orban'ın paylaşımı üzerine Magyar, X'teki hesabından yeni açıklama yaptı.

Magyar, Orban'ın, küçük kardeşi Aron'un gözaltına alındığını doğruladığını ve "her zamanki gibi" başkalarını suçlamaya başladığını savundu.

Orban'ın, kendisini kurban olarak göstermeye çalıştığını belirten Magyar, "Ne ekersen onu biçersin." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA
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